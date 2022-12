¡María Celeste Arrarás tumba las redes con su nueva y explosiva imagen! La periodista compartió una fotografía que le valió un sinfín de piropos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos de la televisión y una de las grandes voces de la noticia. Cada vez más, María Celeste Arrarás también se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas en las redes con sus publicaciones. La más reciente tiene que ver con ella, con su imagen y con su presencia en estas plataformas. La puertorriqueña, siempre atenta a las peticiones de sus seguidores, les hizo caso y cambió su imagen de perfil. Muchos quedaron impactados y notablemente encantados con el cambio de foto y así se lo hicieron saber con una larga lista de piropos. "Nueva foto de perfil a petición popular, ¡justo a tiempo para celebrar la Navidad!", escribió feliz de la vida. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Su larga melena pelirroja y su gran sonrisa son los dos grandes accesorios de una fotografía que ha causado furor entre sus fans que así mismo se lo hicieron saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres especial, muy natural, nada fake", "Como una diosa", "Estás hermosa, te rezo", "Guapísima", "Espectacular, preciosa y elegante", escribieron algunos. María Celeste cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde suele compartir algunos de los momentos más importantes de su vida. De los más recientes, la graduación con honores en la universidad de su hijo Julián.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡María Celeste Arrarás tumba las redes con su nueva y explosiva imagen!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.