¡Chilindrina se deja ver en un espectacular y sexy bikinazo a sus 70 años! María Antonieta de las Nieves paralizó las redes al mostrar sus curvas y su cuerpo en forma y demostró que la belleza y la sensualidad no tienen edad. ¡Impresionante! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes sociales son la plataforma elegida por las celebridades para presumir sus cuerpos de infarto en ropa interior, traje de baño o conjuntos con poca ropa. Un desfile de sensualidad en toda regla. La última estrella en mostrar su figura en un bikini de infarto ha sido la inolvidable Chilindrina, o mejor dicho la actriz que le da vida, María Antonieta de la Nieves. ¡Sí, y está espectacular! A sus 70 años ha incendiado las redes con una fotografía que es puro derroche de sensualidad y belleza. Y no solo eso, demostró que no hay edad para sentirse y verse divina. "Hacia mucho tiempo que no usaba un bikini", escribía emocionada. La eterna amiga de los siempre recordados Chavo y de Quico dejó a un lado las pecas, las coletas y ese aire infantil al que tiene acostumbrado a su púbico para mostrar su faceta más femenina y atractiva, más viva que nunca. Una imagen mucho más animada después de una etapa marcada por la depresión tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores, que quedaron encantados, se desataron y le dedicaron todo tipo de piropos y comentarios bonitos por atreverse a mostrar su figura sin importad la edad. ¡Muy merecidos! "Perfecta", "¿El concurso de Miss Universo es hoy?", "Mis respetos, qué bella, espero llegar a su edad así", "Arrasando", "Me caso", "¡Qué diosa!", "Luces espléndida", escribieron tan solo algunos de sus miles de fans desde diferentes partes del mundo. La comentada imagen fue tomada en Acapulco donde la intérprete se reunión con sus seres queridos después de mucho tiempo sin verse por culpa de la pandemia. "Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos", expresó feliz.

