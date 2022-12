María Antonieta Collins no tenía idea de que aparecería en el documental Harry & Meghan ¡Mira el video! La querida y talentosa periodista no podía creer que su imagen transmitiendo la boda real apareció en el controversial documental de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres amante de las series de Netflix seguramente ya habrás visto o te habrás enterado de los detalles del nuevo documental Harry & Meghan, protagonizado por los duques de Sussex. En esta serie, que ya tiene seis capítulos disponibles, se pueden ver imágenes nunca antes vistas de la pareja en familia, de su boda en Inglaterra, los viajes que realizaron y los problemas que enfrentaron los meses antes de decidir que querían dejar sus responsabilidades como miembros de la realeza. El documental nos muestra más a fondo detalles de la vida de los miembros de la realeza británica e incluso se pueden ver partes de la casa en que vivían el príncipe y Markle. Son muchas las cosas que nos han sorprendido, pero no podemos negar que no pudimos aguantar la emoción cuando por unos segundos vimos ahí a una de las nuestras. Hablamos de María Antonieta Collins, quien cubrió de principio a fin los festejos antes del enlace, al igual que la esperada boda. Al igual que cientos de reporteros, la periodista se fue a Londres por varios días y reportó para Despierta América todos los pormenores de este gran acontecimiento. Es por eso que su imagen aparece en uno de los capítulos del documental. Collins aparece con un vestido azul real, una chaqueta azul turquesa y un fascinator que la hacía lucir como una más de las invitadas o mejor dicho, como un miembro más de la realeza. "No todos los días pasa esto. Vean esto que me llenó de emoción. Amaneci con este clip que @luzmadoria y @concepcionalfonso me enviaron de que aparezco en un cameo en el documental de @netflix sobre Harry y Meghan", escribió la periodista junto al video del momento en el que aparece en el documental. "Las carcajadas de Conchi Alfonso hablan de su sorpresa al verme. Una nunca sabe, pero ahí estoy vestida de "pipa y guante" en la boda real".

