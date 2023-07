La propia Barbie y diseños vintage, la inspiración detrás de los looks de Margot Robbie como muñeca real Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images// Mattel// Han Myung-Gu/WireImage// Best Image/The Grosby Group La actriz Margot Robbie se halla inmersa en la promoción de la película Barbie, que se estrena el próximo 21 de julio, donde la hemos visto posar con diseños en el rosa característico del famoso juguete. Su estilista Andrew Mukamal se ha inspirado en el propio clóset de la muñeca ¡mira el parecido! Empezar galería Lunares fabulosos Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Jon Kopaloff/Getty Images/ Mattel Para comenzar este tour de prensa en Los Ángeles, la actriz posó con un vestido de escote cruzado y estampado con lunares de Valentino, que nos recordaba mucho a la Barbie Pink & Fabulous de 2015. Incluso llevó una cartera amarilla como la muñeca. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Accesorios poderosos Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/ Getty Images En su visita a México, la protagonista de la cinta volvió a lucir un look casi idéntico al de la Barbie Earring Magic de 1992 con un vestido fucsia de escote y mangas transparentes de Balmain que, igual que la muñeca, completó con llamativos aretes y un cinturón de cadena. Incluso la estilista Bryce Scarlett copió las ondas de su cabello. 2 de 9 Ver Todo La original Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Backgrid/The Grosby Group// Best Image/The Grosby Group Nos encantó este vestido a la medida de Hervé Léger, súper ceñido, con rayas blancas y negras que la actriz modeló en Sidney y que se inspira en la Barbie original, de circa 1959. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Con todo y sombrero Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Han Myung-Gu/WireImage// Best Image/The Grosby Group Nos fascina este atuendo de la muñeca Day to Night de 1985, en la que vemos a Barbie como una ejecutiva fashionista con un bonito sombrero. El estilista Andrew Mukamal logró recrear el look con un traje de falda lápiz y chaqueta con solapas blancas de Versace y un bolsito de asa corta. No le faltó el sombrero tipo canotier con una banda fucsia. 4 de 9 Ver Todo Tules y brillos Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Han Myung-Gu/WireImage// Mattel El mismo día y como la muñeca protagonista, la actriz australiana se transformó en la versión nocturna del juguete con esta falda de tul y un corsé de pedrería abrillante, también de Versace. 5 de 9 Ver Todo Cristales retro Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images// Mattel// Catwalking/Getty Images Durante sus apariciones en Korea también portó este diseño de minifalda y chaqueta fucsias decorados con cristales, de la colección Ready To Wear 2015 de Moschino. El entonces director creativo de la firma, Jeremy Scott, se inspiró en la famosa muñeca de Mattel para esa colección, así que era perfecto. Este diseño nos hace viajar al pasado pues toma como referencia la Barbie Sparkling Pink, de 1964. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un clásico 90 Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Media Mode/The Grosby Group// Best Image/The Grosby Group El estilista Andrew Mukamal no solo se inspiró en modelos reales de Barbie para sus looks, sino que echó una mirada al pasado de la moda y tomó muchos diseños de los años 90, como este conjunto Chanel, de la colección de primavera de 1996, compuesto por pantalón gris, top blanco y una chaqueta en el inconfundible tweed de la maison, en este caso en rosa pastel y blanco. 7 de 9 Ver Todo Fiesta sexy Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: James Gourley/Getty Images// Best Image/The Grosby Group Como una muñeca en la vida real, Robbie y su estilista apostaron por diseños que Barbie hubiera lucido hoy en dia, como este minivestido rosa metalizado de Versace que Claudia Schiffer vistió recién bajada de la pasarela de otoño de 1994. 8 de 9 Ver Todo Juego de muñecas Margot Robbie como Barbie en la vida real inspiración looks Credit: Backgrid/The Grosby Group S //David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Moschino ha sido una de las firmas recurrentes en los últimos viajes de la actriz pues la firma italiana ha presentado durante muchos años diseños juguetones de aire retro, como este vestido ceñido con un divertido estampado, perteneciente a la colección de primavera 2019, que la actriz llevó en Sidney. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

