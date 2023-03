"El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos. Estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento. Antes, cuando tenía antes como 40 y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y botox en todas partes", admitió la colombiana de 57 años.

"Entonces dije 'me voy antes de que me siga más gente y que cuando meta la pata sea peor'. Prefiero no seguir siendo parte de esta falta de reflexión sobre todo. Twitter es un espacio donde no se puede debatir, no se puede elaborar una idea. No hay tiempo para oír lo que dice el otro, digerirlo y luego pensar. No hay espacio para eso. Hay mucha vanidad en uno como tuitero y como tuitero popular, entonces también me pareció liberador haberlo hecho y no me he arrepentido. Estoy feliz desde que no tengo Twitter", manifestó.