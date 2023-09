Margarita Rosa de Francisco da lección de estilo en Venecia al recoger su premio a mejor actriz La actriz colombiana se hizo con el galardón a Mejor actriz en la categoría Horizontes, del prestigioso Festival de Cine de Venecia donde nos sorprendió con su atuendo elegante y sofisticado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Margarita Rosa de Francisco lección de estilo Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images El nombre de Colombia quedó bien alto la noche del sábado en Venecia, cuando Margarita Rosa De Francisco recogió su premio a mejor actriz en la sección Horizontes del famoso Festival de Cine. De Francisco ha sido galardonada por su papel en la película El paraíso, en la que interpreta a una narcotraficante colombiana que vive en Roma con su hijo, y cuya vida cambia drásticamente con la llegada de una joven compatriota. El filme italiano, dirigido por Enrico Maria Artale, recibió también el premio a mejor guión. "Se lo agradezco a mi país, que me lo ha dado todo, profesional y personalmente", expresó la actriz al recoger el galardón. Margarita Rosa de Francisco lección de estilo Venecia Credit: Daniele Venturelli/WireImage Conocida por haber interpretado a inolvidables personajes de las novelas como Gaviota, la Mencha o la Caponera, De Francisco, de 58 años, se ha convertido también en un icono belleza y estilo. Margarita Rosa de Francisco lección de estilo Venecia Credit: Daniele Venturelli/WireImage En esta ocasión apostó por un elegantísimo traje negro estilo tuxedo, de aire masculino, con una blusa blanca sin cuello y botones negros, que completó con unos aretes largos con perlas y unos zapatos de tacón. En cuanto a su look de belleza, De Francisco dejó su cabello corto, ondulado y medio canoso suelto y peinado hacia atrás; y usó un maquillaje bien natural, con un poco de rubor, delineado de ojos y brillo labial en tono malva. Margarita Rosa de Francisco lección de estilo Venecia Credit: Franco Origlia/Getty Images El pasado marzo, un video de la protagonista de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer en su versión original, se hizo viral por sus comentarios sobre envejecer, y cómo está viviendo una etapa de aceptación y liberación en torno al miedo al paso del tiempo. Después de cerrar recientemente todas sus redes sociales (excepto TikTok), la artista explicó que no desea ponerse más Botox ni rellenos, algo que sí hizo a sus 40 y pico años, por una "crisis de vejez". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una decisión tajante sobre la que añadió que desde la pandemia no se hace ningún tipo de tratamiento para la piel de ese tipo y que este tiempo de encierro le enseñó a aceptarse tal cual es.

