Especiales con Kika: Descubre los sombreros artesanales más fabulosos de Colombia No te pierdas estos sombreros hechos a mano por artesanos de todas las regiones de Colombia con los materiales más tradicionales del país. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, vuelve a su Colombia natal, al valle del Cauca más exactamente, para enseñarte un proyecto de moda sostenible y artesanal que tiene mucho que ver con su país y sus tradiciones textiles ancestrales: los sombreros y tocados de Margarita Díaz del Castillo. Además de unos diseños muy originales, sus piezas son únicas y siempre hechas a mano por artesanos colombianos con materiales de su tierra. “Es vestir la cabeza con el trópico del Caribe colombiano”, explica sobre uno de sus sombreros más espectaculares hechos con Palma Real. “El trabajo con los artesanos es muy especial porque vemos todo su potencial para crear piezas maravillosas”. El material estrella son los distintos tipos de palma típicos de cada región colombiana. Por ejemplo, un sombrero de junco hecho en la zona de Boyacá, un tocado de frutas fabricado con paja toquilla de Sandona, Nariño, y flores de una fibra natural típica de la región del Chocó que se extrae de una corteza de un árbol, o unas coronas inspiradas en y en homenaje a la tribu de los Kamsa que vive en la zona del Valle de Sibundoy. “Uno de los motores que más me mueve, además de que amo el diseño, es mostrarle a los artesanos que gracias su trabajo con sus manos pueden ser prósperos y que no se pierda ese legado que tienen y lo sigan transmitiendo de generación en generación”, reconoce la diseñadora. Puedes conseguir los sombreros en la tienda online de la firma y también encargar el tuyo a medida: margaritadiazdelcastillo.com Advertisement EDIT POST

