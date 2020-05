Conoce a Lady Margarita Armstrong-Jones, la sobrina nieta de la reina Isabel que diseña joyas La última royal británica en llamar la atención de la prensa internacional sopla hoy 18 velas. ¿No la conoces? Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Todavía no conoces a este miembro de la familia real británica que hoy cumple 18 años? Margarita Armstrong Jones es hija de David Linley, conde de Snowdon, y Serena Armstrong-Jones, que fueron noticia hace unos meses al confirmar su separación y divorcio después de 26 años de relación. Además, es nieta de la hermana de la reina Isabel II, Margarita, en honor a la cual le pusieron su nombre. La joven saltó a la palestra hace diez años, cuando ella tenía solo 8, y fue una de las damas de honor en la boda de Kate Middleton y el príncipe William. ¿La recuerdas? ¡Qué monada! Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hasta ahora poco se sabía de ella, al cumplir 18 la prensa internacional ha puesto el objetivo en esta joven royal que, además de ser amante de la fotografía, ya ha demostrado un interés especial por el diseño de joyas y tiene incluso su propia línea a la que ha bautizado "Matita". Image zoom En esta imagen se la ve caminando junto a su padre en la boda de Meghan y Harry en mayo de 2018, sencilla y elegante con un vestido de gasa en blanco y accesorios en blanco y negro. Puedes ver algunas de sus creaciones para la marca joyas hechas a mano que lleva su nombre en su cuenta de Instagram, la también amante de la moda que cuando tenía solo 15 años se subió a una pasarela para hacer de modelo en un desfile benéfico organizado por Dior. Habrá que seguir los próximos pasos de esta royal con un ojo puesto en el mundo de la moda. ¡Promete!

Conoce a Lady Margarita Armstrong-Jones, la sobrina nieta de la reina Isabel que diseña joyas

