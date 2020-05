Estas dos prestigiosas marcas de maquillaje tiene increíbles descuentos este fin de semana ¡Vas a querer todo! Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que para muchas la cuarentena ha servido para aplicarse todas las mascarillas posibles, tanto caseras como de sus marcas favoritas, y para otras ha servido para aprender algo nuevo, por ejemplo, aprender a hacer una receta especial, empezar una nueva rutina de ejercicios y hasta para aprender a maquillarse mejor. Son precisamente esas nuevas técnicas de maquillaje las que vamos a poner en uso cuando todo esto acabe. Y es que sabemos que ya estamos casi al final de toda esta pesadilla y cuando ya podamos regresar a la normalidad, vamos a querer lucir increíbles en todo momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues tenemos buenas noticias para las que siempre necesitan nuevos productos de maquillaje o para las que simplemente gustan de comprar los nuevos lanzamientos de sus marcas favoritas, pero en especial para las chicas que necesitan un pequeño empujón para sentirse mejor. Resulta que este fin de semana dos las marcas de maquillaje más prestigiosas y populares tienen un increíble descuento en sus productos. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Charlotte Tilbury La marca, que es favorita de famosas como Sofía Vergara y Kim Kardashian, tiene algunos de los mejores productos del mercado y sus empaques son finos y fabulosos, por eso todas los quieren tener. En particular, la marca es conocida por sus increíbles labiales, los cuales en este momento están en descuento. Resulta que tienen una variedad de kits de labiales todos con un 20% de descuento. En la selección puedes encontrar labiales de la popular colección Pillow Talk, al igual que de sus increíbles lip glosses. Cada kit trae dos, tres y hasta 4 productos. ¡Qué maravilla! Charlottetilbury.com. Image zoom Cortesía Image zoom Fenty Beauty La marca, fundada por la cantante Rihanna, se ha convertido en una de las favoritas de todas las amantes del maquillaje y no es para menos. Los productos son excelentes, con empaques coquetos y colores de ensueño. En este momento la marca tiene el especial de Friends + Family con el cual puedes obtener un 25% de descuento en todos sus productos. Así es que ya sabes, esta es la oportunidad perfecta para obtener sus famosos Gloss Bomb, al igual que sus nuevos rubores. Fentybeauty.com.

