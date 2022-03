Celebra el mes de la mujer con marcas de maquillaje creadas por aguerridas empresarias Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía El mes de marzo es Women's History Month y nosotras lo celebramos apoyando a las mujeres lideres del mundo de la belleza. ¡Disfruta esta selección de productos ideales para crear looks divinos de maquillaje! Empezar galería Seis Cosmetics Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía La latina Suhay González creó esta compañía que dona parte de cada compra a la lucha contra el cáncer cerebral inspirada en su mamá que falleció de glioblastoma. Infused Lip Gloss Set, de Seis Cosmetics. $120.00. seiscosmetics.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Valdé Beauty Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Estos labiales únicos fueron creados por Margarita Arriagada, otra empresaria latina que busca empoderar a las mujeres a través de sus productos de lujo. Valdé Armor + Refillable Lip Set, de Valdé Beauty. $199.00. valdebeauty.com 2 de 10 Ver Todo Elaluz Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Camila Coelho, la bella influencer brasileña, creó esta marca para lograr un glow increíble. Cali Queen Face Palette, de Elaluz. $32.00. elaluz.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Alamar Cosmetics Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Inspirado en el barrio de La Habana en donde nació, Gabriela Trujillo creó una de nuestras líneas de maquillaje favoritas y hasta colaboró con Disney para crear una colección de Encanto. Encanto - The Face Bundle, de Alamar Cosmetics. $68.00. alamarcosmetics.com 4 de 10 Ver Todo Aqua by Jesse Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Nos fascinan estos productos de cualidad profesional creados por la ecuatoriana, Jessica Echeverría. 35-Color Eyeshadow Palette, de Aqua by Jesse. $40.00. aquabyjesse.com 5 de 10 Ver Todo Milk Makeup Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Los productos de esta marca amada por Gen Z son veganos y completamente clean. The Overachievers Clean Makeup Set, de Milk Makeup. $32.00. sephora.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Grande Cosmetics Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Con un enfoque en aumentar tus pestañas, cejas y más, esta marca es perfecta para las que buscan una transformación. Lash Fix It Starter Kit, de Grande Cosmetics. $39.00. grandecosmetics.com 7 de 10 Ver Todo Mary Kay Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Esta clásica marca fue creada en 1963 por una pionera en la industria y sigue empoderando a miles de mujeres. Gel Semi-Matte Lipstick, de Mary kay. $18.00. marykay.com 8 de 10 Ver Todo Tower 28 Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Los productos perfectos para las chicas que aman un maquillaje que parezca natural. BeachPlease Luminous Tinted Balm, de Tower 28. $20.00. tower28beauty.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Be a 10 Maquillaje creado por empresarias, productos de belleza Credit: Cortesía Después de crear su línea de productos para el cabello, It's a 10, Carolyn Aronson expandió su empresa para incluir maquillajes fáciles de usar. Be Dazzling Eye Pot, de Be a 10. $22.00. bea10.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Celebra el mes de la mujer con marcas de maquillaje creadas por aguerridas empresarias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.