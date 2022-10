Celebra el Mes de la Herencia Hispana con estas marcas de skincare creadas por latinos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Skin care Credit: Getty Images Durante el #HispanicHeritageMonth y el año entero, apoyamos a nuestra comunidad con estos productos divinos. Empezar galería Joaquina Botánica Con cada venta de esta marca de lujo fundada por la colombiana Giovanna Campagna, una parte de los ingresos apoya a los niños en América Latina y las comunidades latinas en los Estados Unidos. Joaquina Botánica, artículos desde $45, joaquinabotanica.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Joanna Vargas Fundada por una de las mejores esteticistas de Hollywood, esta marca continúa el legado de Joanna Vargas dentro del mundo de la belleza. Joanna Vargas, artículos desde $22, joannavargas.com 2 de 10 Ver Todo Tata Harper La marca favorita de muchas mujeres por sus fórmulas completamente naturales, también nos encanta que Tata Harper se haya inspirado en su herencia colombiana para crear su marca. Tata Harper, artículos desde $34, tataharperskincare.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Common Heir Cofundada por Angela Ubias, esta innovadora marca para el cuidado de la piel coloca sus sueros en cápsulas biodegradables. Common Heir, artículos desde $18, commonheir.com 4 de 10 Ver Todo Hyper Skin Para las latinas, las manchas suelen ser una prioridad para el cuidado de nuestra piel. Por eso, esta marca fundada por Desiree Verdejo combate las manchas con vitamina C y exfoliantes suaves. Hyper Skin, artículos desde $28, hyperskin.com 5 de 10 Ver Todo Care Skincare Mima tu tez con esta línea efectiva de Pilar y Ricardo Quintero, diseñada para que tu rutina sea la más fácil posible. Care Skincare, artículos a partir de $24, careskincare.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brujita Skincare Leah Guerrero se inspiró en los ingredientes disponibles en los mercados en su querida CDMX para lanzar esta marca sostenible. Brujita Skincare, artículos desde $12, brujitaskincare.com 7 de 10 Ver Todo Besazo Logra labios más suaves que nunca con los exfoliantes, mascarillas y bálsamos labiales de esta compañía latina de Massachusetts. Besazo, artículos desde $3, bezasobeauty.com 8 de 10 Ver Todo Marianella El dúo venezolano de madre e hijo Marianella Febres-Cordero y David Foote elaboran todo sus productos para el cuidado de la piel en Nueva York usando sus propias recetas familiares. Marianella, artículos desde $14, marianella.co 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amour's Secrets Creada en honor a su madre, todos los productos de esta marca fundada por Ariadna Balaguer son perfectos para las pieles sensibles. Amour's Secrets, amourssecrets.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Celebra el Mes de la Herencia Hispana con estas marcas de skincare creadas por latinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.