Marcas de moda y belleza creadas por latinas que debes de apoyar Por Yarely Aguilar

¡Feliz Mes de la Herencia Hispana! Celebra este mes apoyando a las siguientes marcas que gracias a sus maravillosas creaciones rinden homenaje a nuestra cultura y se posicionan en lo más alto dentro de la industria.

Rogative: Tu mejor aliado

Esta marca de Puerto Rico crea diseños modernos y prácticos con elementos icónicos de la cultura puertorriqueña. Además, dona 5 por ciento de las ganancias al Boy & Girls Club de Puerto Rico. Este set no te puede faltar durante estos tiempos de coronavirus, mascarilla y mini bolsa. Garita COVID Combo, de Rogative. $52. rogative.com

Ita Jewelry: Un detalle especial

Lleva un pedacito de Puerto Rico a donde quiera que vayas con esta pulsera que contiene la figura de un coquí. Los ojos del coquí están disponibles en diferentes tipos piedras, en plata y plata con baño de oro. Mini "Keko" Coquí Bazaar Bracelets, de Ita Jewelry. $40. itajewelry.com

Flor de Maria: Tacones de reina

Inspirados en su amado Perú, los diseños de Flor de Maria están llenos de calidad, estilo, versatilidad y comodidad para no solo la mujer latina, sino para todas las mujeres alrededor del mundo. Este estilo súper delicado tiene una banda transparente y dos tiras en los tobillos cubiertas de cristales. Elva Black, de Flor de Maria Collection. $285. flordemariacollection.com

Cuerpa: Hidratación intensa

Fundada por el dominicano Edwin Jiménez Casanova, esta marca usa ingredientes totalmente naturales y de origen responsable. Logra unos labios suaves e hidratados con este bálsamo labial que contiene ácido hialurónico. Sa Muse Hydra-Plumping Lip Balm, de Cuerpa. $22. cuerpa.com

Overt Skincare: Piel de diosa

La peruana Gisselle Chirinos ofrece una colección de productos para el cuidado de la piel llenos de ingredientes sostenibles para lograr que las personas se sientan cómodas en su propia piel. Dale vida a tu rostro con este set de iluminador e hidratante que contiene ingredientes como la Vitamina C, aloe vera y el té verde. The Glowing Duo, de Overtskincare. $59. overtskincare.com

Alamar Cosmetics: Set de lujo

La marca de la cubana Gaby Trujillo estrena su nueva colección que rinde homenaje al "spanglish", tan usado en la comunidad Latina. La nueva colección contiene una paleta de sombras de ojos, pre-base de sombras y un set de brochas para ojos. Spanglish-La Colección, de Alamar Cosmetics. $51. alamarcosmetics.com

Waya Bags: Mochila artesanal

Hechas por artesanos de la Tribu Colombiana Nativa "Wayuu", las bolsas de esta marca inspiran a través de sus fabulosos tejidos. Esta mochila tejida con hilo hecho completamente a mano fue elaborada en un período de 12 días. Juya Bucket, de Waya Bags. $105. wayabags.com

Laura Cepeda: Diseño único

Los zapatos de la diseñadora colombiana Laura Cepeda, originaria de Sincelejo, se caracterizan por sus detalles únicos que le rinden homenaje a la imperfección simétrica de la naturaleza como estos coloridos tacones de taco grueso que llevan un fabuloso moño. Malala Multi, de L Cepeda. $180. lcepeda.com

Seven seven: Marca juvenil

Inspirada en el arte y el diseño, esta marca colombiana ofrece colecciones de alta calidad y las tendencias más populares del momento. ¡Luce juvenil y chic durante los siete días de la semana! Chaqueta chubasquero unicolor con capota, de seven seven. $149. sevenseven.com

Lydia Lavín: Bordados que enamoran

Si eres una amante de los tejidos y creaciones artesanales, ¡está es la marca que buscabas! La marca mexicana trabaja con comunidades indígenas y artesanos de varios estados de México. Bolsa Fiusha Con Bordados y Espejitos, de Lydia Lavín. lydialavin.com

