Estas marcas de belleza tienen increíbles descuentos este fin de semana Con esos precios podemos comprar varios de los productos que siempre hemos querido probar. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas de belleza favoritas. Si bien las cosas todavía no han vuelto del todo a la normalidad, por lo menos podemos ocupar nuestro tiempo practicando algunas técnicas de maquillaje. Aunque estemos en plena pandemia tenemos que lucir regias, así sea solo para tomarnos fotos para las redes. Para lograrlo, definitivamente necesitamos uno que otro producto nuevo y si lo podemos conseguir a un mejor precio, pues mucho mejor. Nada como un nuevo labial o una paleta de sombras, comprar ese hidratante que tanto nos gusta o ese nuevo exfoliante que promete hacer maravillas en tu piel. Lo cierto es que durante esos meses tan difíciles que pasamos en el 2020, los productos de belleza nos dieron ese respiro y esa sensación de bienestar que tanto necesitábamos. Entre mascarillas, rutinas de belleza más extensas y mimos, la cuarentena se nos hizo más llevadera. Como de alguna manera todavía estamos pasando mucho tiempo en casa y hay muchas actividades que aún no podemos hacer, jugar con el maquillaje, probar una nueva mascarilla o hidratante son algunas de las mejores maneras de levantar el espíritu y sentirnos más bellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bliss Image zoom Credit: Cortesía Varios de los productos de la marca, entre ellos su increíble suero de vitamina C, tendrán un 50 por ciento de descuento en CVS. Eso sí, solo será del 14 al 16 de febrero. Por si eso fuera poco, este fin de semana Target también está ofreciendo excelentes descuentos en la marca. Bite Image zoom Credit: Cortesía Hay descuentos buenísimos en varios sets que incluyen muchos de sus mejores productos. A nosotras nos encantan sus labiales y, por supuesto, su popular exfoliante para los labios. No esperes más y entra a bitebeauty.com. Colourpop Image zoom Credit: Cortesía Paletas de sombra, labiales y muchos otros productos de la marca tienen un 25 por ciento de descuento este fin de semana. Aprovecha y compra todo lo que necesites en colourpop.com.

