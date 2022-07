¡Feliz Día de la Bastilla! Estas son nuestras marcas de belleza francesas favoritas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Jasmina007/ E+ Las mujeres francesas siempre han sido una referencia en el mundo de la belleza ¡la etiqueta #Frenchgirl tiene casi 39 millones de visitas en TikTok! El 14 de julio conmemoran la toma de la Bastilla y celebran los valores de igualdad, libertad y fraternidad. Súmate al amor por lo francés con estas fabulosas marcas de belleza. Empezar galería Payot Productos belleza franceses dia bastilla Creada por una de las primeras mujeres en convertirse en médico de su generación, esta marca parisina se fundó en 1920 y es todo un icono en el país galo. Uno de sus últimos lanzamientos es este exfoliante para el cuerpo con microcristales de cuarzo rosa, que elimina impurezas y células muertas dejando tu piel suave y radiante. Rituel Douceur Granité Exfoliant Corps, de Payot. $29. payot.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Yon-Ka Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía Creada por una familia francesa pionera en aromaterapia desde 1954, esta marca apuesta por los ingredientes de origen natural y los beneficios que aportan los aceites esenciales al cuidado de cuerpo y mente. Uno de sus best-sellers es este tónico, formato bruma, que hidrata y revitaliza las pieles secas. Esta edición limitada está decorada por la artista Sue Miano y una parte de los beneficios se dona a la protección de las abejas de la región de Provenza. Lotion PS 2022 Limited Edition, de Yon-Ka. $50. yonkausa.com 2 de 10 Ver Todo La Roche-Posay Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía En el siglo XIV, un noble francés descubrió las virtudes del agua termal del pueblo La Roche-Posay en el Valle del Loira. Después de siglos utilizando los baños para curar enfermedades relacionadas con la piel, como eccema o psoriasis, en 1975 se creó la marca del mismo nombre con el objetivo de usar esas aguas en sus productos para el cuidado de la piel. Este limpiador para piel seca fortalece la barrera de protección cutánea con su agua termal con prebióticos, niacinamida y ceramidas. Toleriane Hydrating Gentle Cleanser, de La Roche-Posay. $14.99. laroche-posay.us 3 de 10 Ver Todo Anuncio Embryolisse Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía Esta crema maravillosa es objeto de culto desde su creación en 1950 por un dermatólogo parisino. Puedes usarla como hidratante en rostro y cuerpo pero también para desmaquillarte, como mascarilla, prebase de maquillaje, para después del sol... además es apta para todo tipo de pieles. ¡Se vende una cada 10 segundos! Lait-Cremè Concentré, de Embryolisse. $29. embryolisse.com 4 de 10 Ver Todo Nuxe Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía Obsesionada con la cosmética de origen natural, la francesa Aliza Jabès creó Nuxe en París en 1990. Desde entonces se han convertido en toda una referencia de la cosmética de farmacia con productos como su aceite prodigioso, que nutre y repara la piel de rostro y cuerpo, pero también el cabello. Huile Prodigieuse, de Nuxe. $42. nuxe.com 5 de 10 Ver Todo Shaeri Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía Esta marca fundada en 2018 por la franco-marroquí Meryem Benomar quiere satisfacer a los que buscan productos naturales pero sofisticados para el cabello, uniendo su experiencia en el mundo de la belleza francesa, con ingredientes naturales del desierto de Marruecos. Un puente de multiculturalismo, ecología e inclusión con el aceite de higo chumbo como ingredientes estrella, gracias a su intenso poder hidratante que revitaliza hasta los cabellos más secos. Intense Care Mask, de Shaeri. $44. shaeri.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Compagnie de Provence Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía De la región de Provenza, famosa por sus campos de lavanda y rosas de Grasse, llega esta crema de manos que suma a los aceites botánicos franceses, el poder de las algas del Mediterráneo para dejar tu piel suave e hidratada por horas y protegida de los agentes externos. Crema de manos Velvet Seaweed, de Compagnie de Provence. $11 el tamaño viaje.cieluxe.com 7 de 10 Ver Todo Talika Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía En la II Guerra Mundial, la enfermera Danielle Roches creó un bálsamo a base plantas para las quemaduras oculares de sus pacientes e un un hospital de París descubriendo que no solo sanaban las heridas sino que hacían crecer sus pestañas. Saltamos a 1994, cuando Alexis de Brosses heredó la marca y quiso revolucionar el mundo de la belleza con productos innovadores, para lo que recuperó este tratamiento y lo modernizó. De la colaboración con expertos del maquillaje nace este gel para cejas que promueve el crecimiento, la pigmentación y el brillo del vello, a la vez que les da textura y color. Eyebrow Liposourcils Mascara, de Talika. $35. talika.us 8 de 10 Ver Todo Caudalíe Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía Todo comenzó en la región de Burdeos en 1993, cuando Mathilde y Bertrand Thomas conocieron al farmacéutico Joseph Vercauteren durante la vendimia en los viñedos de Mathilde y éste les habló del poder antioxidante de las semillas de uva. Desde entonces, comenzaron a construir su exitosa marca con este ingrediente como bandera, creando un amplio rango de productos para cuidar la piel, como esta crema para el contorno de ojos que reafirma, ilumina y difumina las arrugas de la zona. Premier Cru Dark Circle Correcting Eye Cream, de Caudalíe. $79. caudalie.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Biotherm Productos belleza franceses dia bastilla Credit: Cortesía La bioquímica Jeanine Marissal descubrió los beneficios del plancton termal hallado en el manantial de Molitg-les-Bains al sur de Francia y lo convirtieron en un aliado de belleza creando esta marca en1952. Hoy siguen comprometidos con la belleza de origen natural y quieren liderar el cambio de la industria hacia fórmulas y empaques sostenibles respetuosos con los océanos. Este suero promete cambiar tu piel en 8 días proporcionando una hidratación intensa, promoviendo la regeneración celular, fortaleciendo la dermis y suavizando las arrugas. Life Plankton Elixir Anti-Aging Serum, de Biotherm. $80 el frasco de 100ml. biotherm.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 10 Payot 2 of 10 Yon-Ka 3 of 10 La Roche-Posay 4 of 10 Embryolisse 5 of 10 Nuxe 6 of 10 Shaeri 7 of 10 Compagnie de Provence 8 of 10 Talika 9 of 10 Caudalíe 10 of 10 Biotherm

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz Día de la Bastilla! Estas son nuestras marcas de belleza francesas favoritas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.