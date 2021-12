5 marcas de belleza creadas por hombres famosos Machine Gun Kelly es la última celebridad masculina en emprender en el mundo de la belleza con una línea de esmaltes de uñas unisex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir marcas belleza creadas por hombres Credit: Getty Images El mundo de la belleza esta viviendo una revolución casi diaria en cuanto a la aparición de nuevas marcas. Modernos componentes, últimos avances científicos y sobre todo, una apelación a la belleza limpia y respetuosa tanto con la piel como con la naturaleza gracias a elementos sostenibles por dentro y por fuera, son la tendencia que se impone en la industria. Por otro lado, no es nada nuevo que celebridades del mundo del entretenimiento se conviertan en empresarias con proyectos en este universo. Selena Gómez, Elizabeth Gutiérrez, Chiquis Rivera o Jennifer López, por mencionar algunas, han probado las mieles del éxito en sus carreras profesionales y en sus emprendimientos relacionados con el cuidado de la piel o el maquillaje. Lo que quizá es menos convencional es que sean ellos -vloggers de belleza aparte- los que se atrevan a probar suerte en este tipo de aventura. Aunque en los últimos años ya se ha normalizado ver a hombres con falda o luciendo las uñas pintadas, son pocos los que ponen su cara y sus ideas al servicio de marcas de belleza propias. Uno de los pioneros fue David Beckham, quien de la mano de LÓréal lanzó en 2018 su línea de productos masculinos House 99. Con limpiadores, humectantes, after shave o bálsamo para barbas. El actor Karamo Brown también está detrás de una línea para hombres llamada Mantl, que se enfoca en los que sufren calvicie, pero no con lociones crecepelo, sino con hidratantes y bloqueadores solares que cuidan de su cabeza al descubierto, animándoles a cambiar la percepción negativa que pesa sobre los hombres calvos. El año pasado, el cantante Pharrell, con la ayuda del que ha sido su dermatólogo por 20 años, presentó Humanrace. Una línea sostenible y unisex, con tres productos para el cuidado de la piel: limpiador, exfoliante y humectante, así como varias barras de jabón para el cuerpo y otros productos para el hogar. A comienzos de 2020, la familia Smith, con Jada Pinkett a la cabeza pero respaldada por su esposo, el actor Will Smith, y sus hijos, lanzaron Hey Humans. Fórmulas efectivas derivadas de ingredientes naturales, empaques reciclados y reciclables y precios asequibles para todos son los principios en los que se basa la marca. Hace apenas un mes, el cantante Harry Styles presentaba de manera oficial Pleasing, una línea de belleza vegana y limpia que cuenta de momento con tres productos: un suero para el rostro, una varita con dos extremos con un contorno de ojos y un tratamiento para los labios, y un set de pinturas, un producto cosmético al que él mismo es muy aficionado. Todos dirigidos a hombres y mujeres por igual. En esta estela le ha seguido el también cantante Machine Gun Kelly, pareja actual de la actriz Megan Fox, que acaba de sacar al mercado UN/DN LAQR. Esta línea de esmaltes de uñas unisex en 10 tonos con provocativos nombres se inspira en el derecho a expresarse y a la creatividad sin compromiso. Aunque todo apunta a que pronto ampliará la gama de productos de su firma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Has probado alguna de estas marcas? ¡Esperamos que muchos hombres más se animen a incursionar en el universo beauty!

