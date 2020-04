Vas a querer todos los productos de esta marca sostenible que ofrece productos para la limpieza del hogar Los empaques son de ensueño By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El planeta nos necesita, es una frase que escuchamos frecuentemente, pero muchos no saben como empezar nuevos hábitos que los ayuden a aportar su granito de arena para salvar el único lugar que tenemos para vivir. Son muchas las medidas que se pueden tomar tanto en la casa como fuera de ella para empezar esta jornada de ser más consiente y respetuoso con la tierra. Sabemos que en casa debemos tener dos basureros, uno para poner las cosas de plástico o cristal, y otro para lo demás. También podemos dejar de usar bolsas de plástico. Pero para hacer algo realmente contundente, debemos empezar a usar marcas cuyos productos están hechos con ingredientes que no son tóxicos y que además vienen en empaques reciclables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de esas marcas es cleancult, la cual ofrece productos hechos con ingredientes naturales y suficientemente fuertes para dejar tu hogar reluciente y desinfectado, la ropa perfectamente limpia y los platos por igual. Los productos de cleancult están hechos y ensamblados en Estados Unidos, y entre ellos puedes encontrar limpiador multiuso, jabón para lavar platos, igual que otro para lavarse las manos; jabón en pasta, tabletas para la máquina lavaplatos y también para la lavadora. Entre los ingredientes que contienen los productos se encuentran el aceite de coco, conocido por sus propiedades antivirales y antibacterianas, el aceite de olivo, aceites esenciales y extracto de romero orgánico, entre otros. La marca tiene un servicio de envío recurrente, lo que significa que recibes las recargas de los productos en tu casa y estos vienen empaques de cartón, por lo que tampoco son dañinos para el planeta. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Pero lo mejor de todo es que los envases, además de que son de vidrio por lo que los puedes seguir usando el tiempo que quieras, son superchic y estamos seguras de que vas a querer tenerlos en casa. Incluso hasta los puedes poner como parte de tu decoración ya que les puedes cambiar la cobertura a las botellas de cristal. Cada temporada la marca incorporan nuevos colores y aromas. Así es que ya sabes, si quieres empezar a cuidar el planeta debes hacerlo por tu hogar y usar marcas sostenibles, que usan envases reciclables y productos naturales, es un buen comienzo. ¡Feliz día de la tierra! Advertisement

