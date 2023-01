Conoce la marca atlética que aman Shakira y Jennifer López ¿Quieres lucir tan fabulosa como estas divas en camino al gimnasio? Aquí sus secretos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como amantes de la moda, siempre estamos pendientes de los maravillosos atuendos que llevan celebridades como Shakira y Jennifer López en las alfombras, para las cámaras o en una actuación espectacular. Sin embargo, estas piezas suelen ser confeccionadas para ellas o son extremadamente caras. Un elemento que sí podemos copiar de sus guardarropas son los atuendos atléticos, desde los más casuales que llevan para salir de compras hasta aquellos ideales para los días más duros en el gimnasio. Y resulta que estas dos cantantes son amantes de la misma marca de piezas creadas para el ejercicio. Aquí te tenemos todos los detalles de cómo puedes copiar el look. @@shakira En su último video de TikTok, Shakira recreó una rutina de baile creada en homenaje a su canción BZRP Music Session #53. Desde su divorcio, el estilo de Shakira ha tomado un giro hacia lo moderno y sensual, así que para grabar el video, vistió un crop top de recortes con escote atrevido, el Laser Cut Crop Top de la colaboración entre la marca KORAL y el diseñador inglés David Koma. Aunque la pieza de $185 está agotada, puedes conseguir el legging a juego por $143. Shakira Conoce la marca atlética que llevan Shakira y Jennifer López | Credit: TikTok/Shakira Este caso no es la primera vez que vemos a una de nuestras favoritas portando KORAL, la línea conocida por sus piezas cómodas y diseños muy cool. El año pasado, Jennifer López, recién casada, fue vista en la ciudad de Nueva York con un atuendo de tono neutro de la marca. Jennifer López, estilo casual Conoce la marca atlética que llevan Shakira y Jennifer López | Credit: Backgrid/The Grosby Group También les encantan los leggings de la marca a estrellas como Taylor Swift, las Kardashians y muchas más.

