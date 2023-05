¡Como una diosa! Marc Anthony y Romero Britto convierten a Nadia Ferreira en una obra de arte viviente La modelo paraguaya presumió su pancita de embarazada en una sesión de arte y moda, con el reconocido artista brasileño y su esposo a los pinceles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira continúa celebrando el amor y la vida cada día, más intensamente en la recta final de su embarazo. Después de festejar su cumpleaños número 24 rodeada de Marc Anthony y su gente querida a bordo del yate de la pareja Lady Nadia, la modelo paraguaya disfrutó el viernes de una sesión que mezclaba el arte y la moda. La finalista de Miss Universo y el salsero realizaron una sesión fotográfica junto al famoso artista brasileño Romero Britto, conocido por sus creaciones coloridas con elementos cubistas y de la cultura pop. Nadia Ferreira dia madre arte Britto Marc Anthony Credit: Instagram Romero Britto La modelo presumió su creciente pancita con un top azul celeste y una "falda" hecha de lienzo, y tanto sobre su ropa como sobre su viente, el pintor y Anthony realizaron varios dibujos de corazones y círculos de colores, creando una obra viviente única y espectacular con detalles que habitualmente se ven en los trabajos de Britto. Nadia Ferreira dia madre arte Britto Marc Anthony Credit: Instagram Nadia Ferreira Pincel en mano y rodeando a la paraguaya mientras esta posaba como una auténtica diosa en un hermoso jardín, utilizaron vivos colores azul, rojo, verde, naranja… para llenar de trazos su "cuadro". Muchas embarazadas pintan su vientre durante el embarazo, como un recuerdo más de esta etapa, pero ¡guau! pocas tienen unos pintores de lujo como estos. "Haciendo lo que amo con gente que amo", escribió el talentoso artista basado en Miami. "Rodeada del arte, ¡qué honor!", escribió por su parte Ferreira con el hashtag #TioBritto entre otras etiquetas que acompañaban a un video de la sesión. Marc Anthony también quiso compartir el momento con sus seguidores escribiendo bajo una instantánea de la jornada "Cuando una imagen realmente dice mil palabras". La modelo, quien en marzo engalanó nuestra portada digital, reveló a People en Español que siempre anheló convertirse en madre. "Soy una mujer muy soñadora con muchas metas y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo, y siempre una de esas fue personalmente tener una familia, casarme, tener numerosos hija y hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la vista está que la ojiverde disfruta de cada momento de este embarazo, antojos incluidos, y celebró el día de la madre con la suya, Ludy Ferreira, con quiene está muy unida, además de recibir varios ramos de flores que presumió en sus stories de Instagram. Nadia Ferreira dia madre arte Britto Marc Anthony Credit: Instagram Nadia Ferreira "Hoy también me celebran por tenerte dentro de mí", escribió la futura mamá dedicándole esas palabras a su futuro hijo, de quien aún no han revelado el sexo.

