Marc Anthony se convierte en diseñador de relojes y joyas para la firma Bulova El salsero, muy activo en el proceso creativo, diseñará varias colecciones para la mítica marca y la primera verá la luz el próximo noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony puede sumar un rol más a su extenso currículo. Además de ser uno de los artistas de salsa mas conocidos del mundo, compositor, productor, y actor, la estrella nuyorican ha anunciado su colaboración con la mítica firma Bulova, y realizará varios diseños de relojes y joyas para su línea Bold at Heart. El ganador de múltiples premios Grammy afirma que diseñar relojes era uno de sus sueños por cumplir y ahora se hará realidad. "Amo y amaré siempre la música, pero también a través de muchos años he disfrutado del mundo del diseño, la pintura y las artes en general", explicó el salsero en un comunicado. "La oportunidad de trabajar con una marca histórica e innovadora como Bulova me permite crear relojes, que ha sido uno de mis sueños desde que llevo apreciando la belleza y la artesanía de un reloj". El intérprete está inmerso en el proceso creativo y ha realizado ya varios bocetos de las piezas, que llevarán además nombres relacionados con sus grandes éxitos musicales e incluirán elementos de su universo artístico y personal. March Anthony diseñador joyas relojes Bulova Credit: Alan Silfen/ Cortesía de Bulova "Estoy disfrutando toda la experiencia y estoy muy emocionado de crear piezas exclusivas que sean realmente significativas para mí. Me siento como un niño disfrutando de sus mejores juguetes, pero con la máxima seriedad, curiosidad y detalle", añadió el artista. Anthony ha sido elegido por la prestigiosa marca porque encarna una serie de valores muy apreciados por Bulova, como su audacia a la hora de seguir su pasión y lograr una carrera en la industria musical reinventándose y manteniéndose vigente. March Anthony diseñador joyas relojes Bulova Credit: Alan Silfen/ Cortesía de Bulova "Hay muy pocos artistas vivos que tengan el poder de conmover y suscitar emociones como Marc Anthony", expresó Jeffrey Cohen, presidente de Citizen Watch America. "Él es la encarnación perfecta del espíritu Bold at Heart de Bulova y, al igual que la marca, su música es perenne y se transmite de generación en generación". March Anthony diseñador joyas relojes Bulova Credit: Alan Silfen/ Cortesía de Bulova Esta colaboración con Marc Anthony se suma a la creciente lista de asociaciones musicales que Bulova ha creado en los últimos años, incluidos los Grammy, Latin Grammy, Frank Sinatra Enterprise y The Apollo Theatre. Además, Bulova también apoyará el trabajo de los esfuerzos caritativos de Anthony con su Fundación Maestro Cares que construye orfanatos en América Latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anthony atraviesa un dulce momento personal, disfrutando de la vida con su prometida Nadia Ferreira, y también profesional, deleitando a su público con sus conciertos. En el 2023 tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el próximo noviembre podremos ver la primera colección fruto de esta colaboración con Bulova. ¡No podemos esperar!

