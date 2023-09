Mar, la hija de Bárbara de Regil, debuta como diseñadora en New York Fashion Week Con 19 años, la joven influencer se abre paso en el mundo de la moda y su mamá lució una de sus fabulosas creaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mar, la hija de Bárbara de Regil, es una apasionada del arte e incluso en el pasado ha compartido con sus seguidores sus dibujos. Ahora, la joven abre una nueva posibilidad en su carrera, esta vez en el mundo de la moda, al confeccionar vestuarios para la Semana de la Moda en Nueva York. Fue a través de sus redes sociales que la influencer de 19 años compartió la noticia con un mensaje y un video en el que mostraba las tres piezas que creó para el desfile de Five Sins, que tuvo lugar este domingo. Mar y Bárbara de Regil Credit: Instagram | Bárbara de Regil "¡Por fin les puedo contar! Diseñé tres vestuarios para Fashion Week New York. Mar bebé estaría muy orgullosa de mi: uno para mi, para mí mamá y la modelo que estuvo en la pasarela", escribió en su cuenta de Instagram en la que cuenta con 3 millones de seguidores. Y continuó: "Los amo y soy la más feliz , un sueño más y vámonos para arriba !! Siempre se puede más y más , no olviden seguir sus sueños siempre". Para el encuentro, Mar optó por una línea de diseño moderna con un toque futurista. En su caso, llevó un set de dos piezas rosa metálico con detalles en mallas, a su madre le escogió un top tipo brasier en plateado que combinó con una falda de cuero y botas a juego. Para la colección de la marca, la modelo llevó un set de dos piezas compuesto por un top strapless en rojo con una falda de cuero con unas vendas también en este material en los brazos y antebrazos, que combinaba lo medieval con lo futurista. Por supuesto que las reacciones a la noticia no se hicieron esperar, incluyendo su madre quien expresó lo feliz que está por los logros de su hija a su corta edad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy la más orgullosa de ti. 19 años y ya estás en el Fashion Week", escribió en una de sus historias. Añadió en otra publicación: "Viviendo un sueño que no es mío pero lo vivo como si fuera mío".

