Maquillista de Yailin revela detalles de su look para el parto: "Antes muerta que sencilla" Hasta para dar la bienvenida a su hija Cattleya, la cantante siempre tiene que estar arreglada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de marzo, el mundo conoció a Cattleya, la bebé de Yailin La Más Viral y su exesposo Anuel AA. Aunque la pareja se separó en febrero, estuvieron juntos para darle la bienvenida a la niña en la sala de parto. "Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!", escribe Yailin junto a dos imágenes que compartió en Instagram. "Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza". Aunque la foto de la bebé está tapada para respetar su privacidad, notamos que su mamá estaba tan guapa como siempre– su maquillaje estaba tan perfecto como si no hubiera estado en pleno alumbramiento. Resulta ser que su maquillista, conocida como Mich Makeup, estuvo detrás de preservar el glamour. "Primero muerta que sencilla", escribió junto a las fotos que compartió en su propia página de Instagram. Yailin, maquillista Yailin, maquillista Left: Credit: IG/Yailin/Mich Makeup Right: Credit: IG/Yailin/Mich Makeup "Así mismo gente, un makeup no makeup para el parto de Yailin", explicó, refiriéndose a la técnica "no makeup" que usan las maquillistas para hacer parecer que sus clientas no están usando casi maquillaje mientras cubren imperfecciones. De las fotos, parece que Mich no usó casi maquillaje en su tez, pero si rellenó sus cejas y resaltó sus pestañas con extensiones y rimmel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te maquillarías para un parto? ¿Qué opinas de esta tendencia?

