La maquillista de Emily in Paris nos da las claves para lucir como toda una French girl Aurélie Payen es la encargada de que Lily Collins se vaya afrancesando con los looks de belleza que luce en la tercera temporada de la serie de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mujeres francesas han sido y son iconos de estilo universales. Brigitte Bardott, Catherine Deneuve o Marion Cotillard son algunas de las francesa famosas que han popularizado su estilo de belleza por todo el mundo. Aunque el estereotipo de camisetas de rayas, boinas y baguettes no se corresponde con la realidad, sí lo hace ese look de poco maquillaje, delineado intenso y labios rojos. Eso es precisamente lo que ha tratado de conseguir Aurélie Payen en la tercera temporada de Emily in Paris, que se estrena en Netflix el 21 de diciembre. La maquillista de celebridades ha desplegado su savoir faire con las estrellas de la serie, aunque el truco más efectivo es el mismo para todos: preparar muy bien la piel antes del maquillaje. Payen puede pasar 30 minutos con cada actriz antes de comenzar a maquillar, simplemente hidratando y despertando su piel. Tips para ser una French Girl maquillista Emily in Paris Aurélie Payen | Credit: Cortesía Payot "Mi prioridad es mantener la piel lo más fresca posible durante las grabaciones, desde el día 1 hasta los 4 meses que ha durado la filmación de Emily in Paris", explica la artista de la brocha. Para este cometido la profesional ha empleado la nueva línea Nue, de la firma francesa Payot. "De verdad amo la marca" comenta. "Lo que más me gusta es el agua micelar y la bruma facial. Me gustan los productos con agua porque el serum absorbe mejor, te asegura una buena piel y un buen maquillaje". Esta nueva colección incluye limpiadoras micelares en agua, leche y crema que además de eliminar los restos de maquillaje e impurezas de la piel también acaba con las partículas de polución que se depositan en ella durante el día; un tónico que oxigena la dermis y una bruma que podemos usar en cualquier momento del día, incluso sobre el maquillaje, para refrescar y calmar. Tips para ser una French Girl maquillista Emily in Paris Credit: Cortesía Todos los productos están formulados con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural con precios que oscilan entre $22 y $28, y que ya puedes comprar en la web de la marca. Además de buenos cosméticos con fórmulas que penetren e hidraten en profundidad, las herramientas también son una parte esencial para Payen. "Uso el rodillo para ayudar a relajar ciertas partes del rostro. Las actrices necesitan un buen masaje en la mandíbula antes de empezar a rodar porque de hablar se crea mucha tensión en la zona", anota. "Con Emily in Paris pasaban hasta 12 horas filmando". El rodillo también ayuda a descongestionar y desinflamar la zona bajo los ojos. "Las grabaciones empezaban temprano, a las 3 o 4 de la mañana, y había que lucir fresca, lo que era todo un reto", añade. "Yo suelo calentar el suero entre mis dedos y aplicarlo dando un masaje para ayudar a la circulación de la sangre y activación de la piel". Tips para ser una French Girl maquillista Emily in Paris Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Por lo que nos comentó Payen, en esta tercera temporada que se estrenará en diciembre, Emily- interpretada por Lily Collins- se está volviendo "más francesa". Algo que se plasma en su estilo de vestir y sus looks de belleza. Por ejemplo, el flequillo tipo bangs. "Al recibir el guión para crear a Emily pensé '¿qué es lo más importante para ser parisién?", comparte la maquillista. "En la cultura francesa menos es más. No usamos mucho maquillaje y lo aplicamos de diferente manera [a las norteamericanas]". Si te estás preguntando si las francesas usan base de maquillaje, Payen nos resolvió ese mito de belleza tan generalizado. "Sí llevamos, pero la aplicamos diferente. Por ejemplo mezclándola con el suero, o con la piel húmeda. No queremos cubrir sino iluminar o mejorar". ¿Cuántos productos puede usar una profesional en cada personaje? "En ocasiones solo uso corrector como base y también empleo diferentes colores para las distintas partes de la cara. Puedo llegar a usar 6 o 7 bases diferentes, los mezclo y lo aplico con los dedos, o con brocha cuando maquillo a otros", confiesa. Tips para ser una French Girl maquillista Emily in Paris Brigitte Bardot | Credit: Art Zelin/Getty Images En cuanto a sus tendencias favoritas para este otoño, la francesa apuesta por dos: "No esconderse con el maquillaje, sino jugar con él. Por ejemplo lucir solo un delineado colorido y el resto del rostro neutro" y la favorita de Payen: "Me encantan los labiales mate. Solo eso, expresas feminidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo tanto, ¿qué es lo más importante a la hora de lucir como toda una French girl según la maquillista? "Amar tu propia piel. Con o sin maquillaje es mostrar confianza en una misma". ¡Tomamos nota!

