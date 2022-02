Solo necesitas 5 productos para conseguir el look viral que triunfa en TikTok La tendencia que no pasa de moda es el "no-makeup makeup" que puedes lograr con estos productos de maquillaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cierto tiempo un estilo de maquillaje se pone de moda en la red social del momento. Hablamos de TikTok, la plataforma de videos donde podemos encontrar desde consejos para limpiar la casa a los mejores productos para cuidar tu piel, pasando por las últimas tendencias de moda. Pero si hay un look que se ha mantenido fuerte todo este tiempo, es el del "no-makeup makeup", también llamado maquillaje natural, maquillaje limpio o maquillaje de novia. Muchos jovenes están obsesionados con lograr este look fresco que aparentemente lleva poco trabajo. Se caracteriza por cejas espesas, un rostro luminoso, pestañas ligeramente maquilladas y suave rubor en las mejillas. Al contrario de lo que pueda parecer, lograr el efecto requiere de cierta habilidad, ya que la línea que lo separa de una cara llena de producto evidente es muy fina. La buena noticia es que con un poco de práctica y pocos productos lograremos ese look que nos sirve de día, de noche, para cualquier evento y ocasión, y siempre luciremos buena cara. Humectante con color La clave para dominar esta tendencia es crear la ilusión de que es tu complexión natural, por eso buscaremos bases con poca cobertura y que den luminosidad. Esta además funge como hidratante, con lo que tu rostro se verá jugoso y elástico, y bloqueador solar, tan importante en nuestra rutina. productos look belleza natural Credit: Cortesía SunnyDays, de Tower 28. $30. tower28beauty.com Rubor Otro producto que te ayudará a conseguir ese aspecto de "me he levantado así" es un rubor cremoso en la parte alta de los pómulos que le dará a tu cara vitalidad y alegría. Extiéndelo con los dedos para lograr un efecto. natural. Este contiene ingredientes hidratantes y antioxidantes. productos look belleza natural Credit: Cortesía On-the-Glow Blush, de Pixi by Petra. $18. target.com Rímel Abre tu mirada con un poco de rímel, pero elige uno que no deje grumos para conseguir ese look natural. Una sola capa bastará y si es en color marrón, mejor todavía pues el negro es demasiado intenso para algunas complexiones. productos look belleza natural Credit: Cortesía Lash Paradise mascara, de L'Oréal Paris. $10.95. lorealparisusa.com Bálsamo labial Nada dice juventud y naturalidad como unos labios bien hidratados. Ten a mano siempre un bálsamo repleto de nutrientes para mantenerlos en perfecto estado. Si además tiene un poco de color y acabado brillante, se convertirán en irresistibles. productos look belleza natural Credit: Cortesía Tinted Lip Balm, de Burt's Bees. $5.49. ulta.com Gel para cejas Las cejas enmarcan la mirada y le dan forma a tu cara. Intenta crear una ceja de aspecto juvenil y natural con un gel con coló que además de mantenerlas en su sitio te pude a rellenar los huecos, aumentar el volumen y la definición productos look belleza natural Credit: Cortesía Gimme Brow+, de Benefit. $24. benefitcosmetics.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿eres fan de este look de maquillaje?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Solo necesitas 5 productos para conseguir el look viral que triunfa en TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.