Los tonos fresa y cereza marcan los maquillajes virales del momento, ¡consigue el look strawberry girl! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maquillaje viral strawberry girl Credit: Raymond Hall/GC Images La modelo Hailey Bieber se ha destacado como creadora de tendencias y después de la belleza glaseada nos ha traído el maquillaje strawberry girl, que realza los tonos rosados y rojos y es favorecedor para cualquier edad y tipo de piel. Únete a la moda con estas propuestas. Empezar galería Rubor ideal Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Su textura gel-crema hace que sea muy fácil de aplicar y conseguir un brillo y color natural, saludable y rejuvenecedor. Su fórmula, además de mejorar la apariencia de la piel devolviéndole vitalidad, cuida tu piel. No Makeup Blush, de Perricone MD. $39. perriconemd.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Besos jugosos Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Un color rico, luminoso y jugoso que dura tofo el día sin dar sensación de ser pegajoso en los labios, y con aceite de jojoba que mima tu sonrisa a la vez que la embellece. Sugar-Glazed Lip Tint, en Hot Flamingo, de Unicorn Glow. $12. unicornglow.com 2 de 8 Ver Todo Lápiz multiusos Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Formulado con ingredientes buenos para la piel como manteca de karité o aceite de marula, puedes este lápiz como delineador de ojos, de labios, para dar color a tus mejillas e incluso crear pecas. One Liner, de Tower 28. $15. tower28beauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sinfonía de sombras Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía 10 colores que te invitarán a experimentar y crear looks luminosos gracias a sus tonos joya con acabado brillante. La paleta ideal para transformar tu maquillaje del día a la noche. Paleta de ojos Mothership XI: Sunlit Seduction, de Pat McGrath Labs. $128. patmcgrath.com 4 de 8 Ver Todo Efecto húmedo Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Esta varita es un híbrido entre rubor e iluminador, y da a tus mejillas un toque de color con un brillo sutil. Infusionado con escualano, puedes usarlas sobre la piel desnuda para un efecto húmedo, o sobre las mejillas para un acabado luminoso. Cheeky Glow Wand, en Rosé Bubbles, de Lottie London. $8.98. walmart.com 5 de 8 Ver Todo Labios rellenos Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Esta marca se se especializa en productos para mujeres que experimentan cambios hormonales como la premenopausia. Uno de sus best-sellers es este tratamiento para mejorar la forma y el volumen de los labios, dándoles un toque de color. Smooth Peptide Lip Therapy, de EVER Skincare. $26. ever.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mirada audaz Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Este delineador líquido en rojo neón le dará un toque saturado y dramático a tu maquillaje de ojos, y convertirá tu mirada en el centro de atención. Chupa Chups' Sugar Stix Neon Liners, en Cherry Punch, de Rude Cosmetics. $7. rudecosmetics.com 7 de 8 Ver Todo Sonrojo natural Maquillaje viral strawberry girl Credit: Cortesía Lograr un rubor natural, o intenso aplicando más producto, con este blush hidratante en crema infusionado con semilla de frambuesa e higo chumbo, que proporciona humectación y color durante 12 horas. El tono Cherry Orchard le dará a tu rostro un color rojizo y luminoso. Tinted Moisturizer Blush, en Cherry Orchard, de Laura Mercier. $30. lauramercier.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los tonos fresa y cereza marcan los maquillajes virales del momento, ¡consigue el look strawberry girl!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.