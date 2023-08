Cómo lograr el look latte makeup, la tendencia viral de maquillaje que quieres copiar Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: svetikd/ Getty Images Con más de 145 millones de visitas en TikTok, la etiqueta #LatteMakeup se ha convertido en viral por una buena razón y es que este look consiste en un maquillaje bronceado como besado por el sol. ¿Quién no desea lucir así en verano? Consíguelo con nuestras propuestas. Empezar galería Contorno luminoso Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía Jugar con sombras y luces te ayudará a crear dimensión en tu rostro y esta paleta de textura sedosa y ligera contiene todo lo necesario para dotarte de un glow único y ese aspecto bronceado. Contour Me Palette, de Unicorn Glow. $15. unicornglow.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Paleta cromática Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía Con esta paleta de 8 tonos en una gama de neutros, podrás jugar a combinarlos y obtener looks favorecedores y únicos. Favorita de celebridades, tiene el tamaño perfecto para llevarla siempre contigo. Paleta Desert Road Trip, de Bakeup. $24. bakeupbeauty.com 2 de 7 Ver Todo Textura gel Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía Este iluminador, fácil de aplicar y difuminar gracias a su textura gel, contiene vitaminas y ácido hialurónico, por lo que además de darte un aspecto radiante durante horas, hidrata y no reseca. Face Off Bronze, de Hard Candy. $7.94. walmart.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Uñas clásicas Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía La tendencia Latte Makeup ha llegado también a las uñas. Esta colección de esmaltes te permitirá presumir una manicura a la última y chic, con sus elegantes tonos nude translúcidos, diseñados para realzar la belleza natural de las uñas. Colección YNBB III, de Lights Lacquer, en Mrs. Darling. $11. lightslacquer.com 4 de 7 Ver Todo Besos de café Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía No podemos terminar un look sin darle un aspecto jugoso a nuestros labios. Con este tinte labial líquido conseguirás un color luminoso que dura todo el día. Sugar- Glazed Lip Tint, en Cozy, de Unicorn Glow. $12. Unicornglow.com 5 de 7 Ver Todo Piel de diosa Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía La parte más importante de un maquillaje latte es el rostro. Que la piel se vea fresca y luminosa será más fácil con este suero iluminador que funge como rebase, para llevar con maquillaje encima o en solitario. Sheer Envy Luminous Serum Glow Primer, de Hard Candy. $8.94. Walmart.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Besos de sol Tendencia viral maquillaje Latte Makeup Credit: Cortesía Si deseas lograr el aspecto de besado por el sol no te puede faltar un bronceador que vaya dándote ese look sin exponerte a los rayos del astro rey. Esta bruma no solo te va dando moreno de manera gradual, sino que también hidrata, refresca e ilumina, perfecta para usar en cualquier momento del día. Self Tan Purity Bronzing Water Face Mist, de St Tropez. $33. ulta.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

