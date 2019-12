Todo lo que tienes que saber sobre el maquillaje semipermanente Todo lo que tienes que saber sobre esta técnica revolucionaria ideal para piel sensible o con manchas By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si no vives debajo de una piedra, seguro que has oído hablar del microblading, un tratamiento similar al tatuaje que muchas y muchos utilizan para conseguir unas cejas más pobladas o definir la línea del ojo de forma permanente. Hoy te hablamos BB Glow-Up, el siguiente nivel en cuestión de maquillaje semipermanente que nos ha presentado el Dr. Paul Jarrod Frank en su consulta de Nueva York. Según nos han explicado en su centro, este tratamiento es ideal para aquellas y aquellos que tienen la piel apagada o un tono irregular, manchas de edad o causadas por el sol, pecas, cicatrices de acné, arrugas y líneas de expresión o problemas como rosacea o piel muy sensible. BB Glow-Up es un tratamiento de una hora y media de duración que puedes repetir cada x meses para conseguir los mejores resultados. Primero se limpia bien la piel del rostro, cuello y escote antes de exfoliarla para limpiar bien los poros y eliminar las células muertas. Después, se utiliza una espuma neutralizante para equilibrar el PH, reducir las rojeces , hidratar y mejorar el tono de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un sistema de nano agujas se aplica un serum para generar más colágeno, iluminar e hidratar la piel antes de inyectar el BB Glow serum, cuyo tono combina con el tono de tu piel, y se aplican 4 capas. Después de una terapia con luces LED, se retira el producto y se aplica un hidratante para calmar y recuperar la piel tratada. ¿Cuáles son los resultados? Desde La Oficina del Dr. Jarrod nos explican que el proceso iguala el tono de la piel y acaba con descoloración inmediatamente. Además, hidrata, ilumina, protege del sol y le da a tu piel un brillo natural que dura entre 4 y 6 semanas. Es ideal si tienes una boda o evento especial en breve. Con este tratamiento también se puede conseguir un efecto contouring o incluso aplicar un rubor, imagínate qué maravilla llevar blush siempre, ¡desde que te levantas! Lo que sí tienes que tener en cuenta es evitar lavarte la cara y utilizar cremas o maquillaje las primeras 24 horas después del tratamiento. Al día siguiente puedes aplicar maquillaje mineral y protector solar de hasta 50 SPF. Durante la primera semana después del proceso no debes entrar en saunas, baños termales o piscinas, ni utilizar exfoliantes o jabones intensos. También se recomienda evitar el ejercicio muy extremo los dos primeros días después del tratamiento. Advertisement

