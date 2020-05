Consigue este look de maquillaje al más puro estilo Selena La maquilladora Gisel Calvillo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después del tremendo éxito que supuso la primera colección de maquillaje inspirada en Selena Quintanilla que lanzó MAC, este año para conmemorar el 25 aniversario de la muerte de la cantante tejana la marca ha lanzado la segunda entrega de la colección, La Reina. Esta semana nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha nos trae una entrevista con la maquilladora Gisel Calvillo una de las expertas maquilladoras de MAC que trabajó con la propia Selena y ha colaborado con Suzette, la hermana de la cantante, en el desarrollo de esta nueva colección. "Ella era una mujer que abría puertas, rompía barreras... hizo todo lo imposible posible en ese tiempo y su luz todavía se siente", recuerda sobre la artista. "Con esta colección quería celebrar la vida de Selena usando una gama de colores que ella usaba para que ustedes se pudieran inspirar y tomar algo personal de ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento que el estilo de mi hermana es intemporal. Ella sabía cómo mantener su look realmente simple y no recargarlo demasiado con joyas o estampados. Yo sé que su intención no era intentar crear un estilo intemporal [concreto], le salía de forma natural por su pasión por la moda", nos contaba Suzette Quintanilla sobre el estilo de su hermana y la segunda colección de maquillaje de MAC inspirada en ella en una reciente entrevista. No te pierdas el tutorial completo al inicio del artículo donde aprender a hacerte un buen ahumado de ojos y un look completo al más puro estilo de Selena en el que, como no podía ser de otra manera, los labios rojos son también protagonistas. ¡No te lo pierdas!

