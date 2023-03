¿Quieres lograr el efecto "piel glaseada" de JLo y Hailey? Necesitas un bronzer en crema Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Instagram Aunque el secreto para lucir un rostro saludable, jugoso y con brillo reside en el cuidado de la piel, puedes obtener el look luminoso y húmedo de famosas como Jennifer López o Hailey Bieber con un bronceador en crema como estos. Empezar galería Beso de sol jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Con extractos botánicos y leche del desierto, este gel-crema contiene perlas que reflejan la luz y le da un toque cálido a tu rostro, como besado por el sol del verano. Solar Paint Luminious Gel-Cream Bronzer, en Ray, de Glossier. $20. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Práctico compañero jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía dSu práctico formato te permitirá llevarlo siempre contigo por si necesitas un retoque. Muy fácil de aplicar, su fórmula cremosa permite que lo difumines con facilidad y puedas añadir más o menos producto hasta lograr el brillo deseado. Oh My Glow Cream Bronzer, en Mocha, de Ulta Beauty. $12. target.com 2 de 8 Ver Todo Ligero y resistente jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Para definir, broncear o marcar el contorno del rostro, esta crema te hará lucir tan fresca como si tomases el sol y durmieras 10 horas. Su textura ligera se funde sobre la piel y logra un brillo natural que resiste al sudor y al agua. Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer, en Macchiato de Fenty Beauty. $35. fentybeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tectura bálsamo jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Pensado para darte un brillo que nace del interior, este bálsamo contiene aceite de jojoba y manteca de karité, que suavizan la piel, mientras sus microperlas la dejan luminosa y jugosa, como si fuera de cristal. Major Glow Balm, en She's on vacation, de Patrick Ta. $50. patrickta.com 4 de 8 Ver Todo Aire playero jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Si quieres lucir como si acabases de llegar de la playa, este bronceador para cara y cuerpo es para ti. Con ácido hialurónico y provitamina solar D3, consigue un bronceado radiante de pies a cabeza. Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer, en Deep, de Charlotte Tilbury. $58. charlottetilbury.com 5 de 8 Ver Todo Efecto natural jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Este stick con color semitrasnparente formulado con perlas doradas, ácido hialurónico y vitamina C, te dará un brillo natural y aspecto húmedo al instante con su textura ligera que también hidrata y suaviza. Dewy Stix Bronzing Balm, de Ciaté London. $24. ciatelondon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rayo de luz jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía Inspirado por las puestas de sol, este cremoso bronceador sirve también como iluminador y te hará brillar mientras cuida tu piel con manteca de mango hidratante y extracto de té verde calmante. Bronzino Illuminating Cream Bronzer, en Gold Coast, de Tower 28. $20. tower28beauty.com 7 de 8 Ver Todo Doble uso jlo hailey Bronzer Piel Glaseada Credit: Cortesía El ungüento original se viste con un rico pigmento bronce, tan denso que además de darle a las zonas del rostro que elijas, incluidos los labios, un toque de color duradero, también hidrata e ilumina. Bronze Gold 101 Ointment, de Lano. $17. lanolips.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

