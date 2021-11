Los mejores looks de maquillaje de Halloween 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maquillaje halloween, Gloria Estefan, Adamari López Credit: Adamari López/IG, Gloria Estefan/IG Este año, nuestras celebridades favoritas se transformaron completamente. ¡No te pierdas estos looks espectaculares! Empezar galería Clarissa Molina Maquillaje halloween, Clarissa Molina Credit: Clarissa Molina/Juan Valenciaco/Instagram Inspirada en la fuerza de la naturaleza, Clarissa se sometió a una transformación total para este disfraz de hada. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Gloria Estefan Maquillaje halloween, Gloria Estefan Credit: Gloria Estefan/Instagram ¡Casi no reconocimos a la estrella cubana con este look impactante! 2 de 8 Ver Todo Thalía Maquillaje halloween, Thalia Credit: Thalia/Instagram Se unió a la tendencia de los trajes de El juego del calamar de manera inesperada, imitando el look de el actor principal. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Contreras Maquillaje halloween, Ana Brenda Contreras Credit: Ana Brenda Contreras/Instagram Divina lució con esta propuesta de catrina realística y una corona espectacular. 4 de 8 Ver Todo Adamari López Maquillaje halloween, Adamari López Credit: Adamari López/Instagram Entre sus varios disfraces este año, nos encantó el maquillaje de ojos de este look de El lago de los cisnes. 5 de 8 Ver Todo Jacky Bracamontes Maquillaje halloween, Jacky Bracamontes Credit: Jacky Bracamontes/Instagram Para Así se baila, llevó una catrina tradicional decorada con piedras para darle un toque de brillo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquis Rivera Maquillaje halloween, Chiquis Rivera Credit: Chiquis Rivera/Instagram ¡Qué transformación! Impactó con este look completamente azul inspirado en los comics de X-Men. 7 de 8 Ver Todo Carlos Adyan Maquillaje halloween, Carlos Adyan Credit: Carlos Adyan/Instagram Mostró que los hombres también pueden lucir maquillaje de Halloween con esta propuesta genial. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores looks de maquillaje de Halloween 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.