Cómo copiar el maquillaje de Penélope Cruz en los Oscar El maquillador Hung Vanngo nos da todas las claves y productos de lo que utilizó para conseguir que la española fuera una de las más guapas de la noche. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todavía procesando los mejores vestidos en la alfombra roja de los Oscar, estamos deseando que llegue la temporada de bodas para copiarles los looks de moda y maquillaje. Y es que, aunque no podamos permitirnos los Vuitton, Armani o Valentino que desfilaron anoche en los premios de cine, sí podemos copiarles el maqulillaje a nuestras actrices favoritas. En ese terreno una de nuestras favoritas de la noche fue Penélope Cruz. La madrileña combinó su vestido negro de Chanel rematado con una camelia con un maquillaje en tonos tierra y un toque brillante a cargo del maquillador Hung Vanngo, que suele trabajar con famosas como Selena Gómez, Eiza González o Emily Ratajkowski. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A Penélope le encanta el glamour y el maquillaje de los 90, así que decidimos ir en esa dirección resaltando sus preciosos ojos y labios usando sombras ahumadas en bronce y un labial muy definido en un color salmón”, ha explicado a los medios el maquillador más solicitado de la alfombra roja que en esta ocasión ha trabajado con productos de Lancôme, firma de la que la actriz ha sido imagen durante años. Según ha detallado él mismo, primero preparó la piel de la española con una mascarilla hidratante y con efecto lifting (Renergie Lift Multi-Action Ultra Sheet Mask), un suero (Advance Genifique Youth Serum), el protector solar de rigor (Renergie Lift Multi-Action Ultra Face Cream SPF30) y, para rematar, una crema para el contorno de ojos (Renergie Lift Multi-Action Eye Cream) que, según muchos maquilladores, es imprescindible antes de empezar a aplicar base y color. Image zoom En cuanto al color, Vanngo aplicó la base Renergie Lift Makeup Foundation SPF 27 in 350 Dore y el corrector Teint Idole Ultra Wear Camouflage Concealer in 215 Buff N. Después remató el rostro con una mezcla de coloretes rosas y los polvos de sol Star Bronzer en tono Sunkiss. Image zoom Y por supuesto, el toque final, las sombras iridiscentes en tonos bronce, que pertenecían a la paleta Hypnose 5-color Eyeshadow Palette en Terre de sienne, inspirada en el río que baña la capital francesa. Image zoom Ahora solo te hace falta el evento-excusa para presumir este look, ¡y listo! Advertisement

Close Share options

Close View image Cómo copiar el maquillaje de Penélope Cruz en los Oscar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.