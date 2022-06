Fabulista: Productos de todo tipo con SPF para proteger tu tez Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mujer con rostro en el sol Credit: Getty Images ¿Lista para el sol del verano? Aquí te tenemos maquillaje y productos para la piel que contienen protector solar para que estés protegida en todo momento. Empezar galería Suero hidratante Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía Comienza tu rutina del cuidado de la piel con este suero que combina vitamina E con SPF 60 y también funciona como primer. Ultra Sheer Moisturizing Face Serum, de Neutrogena. $11.22. amazon.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Loción esencial Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía Con su precio tan asequible, este hidratante es ideal para todos los días, así que gana nuestro sello Top Pick. AM Facial Moisturizing Lotion, de CeraVe. $18.99. ulta.com 2 de 8 Ver Todo Tez radiante Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía Nos encanta esta base vegana ligera que luce muy natural en el rostro. SunnyDays SPF 30 Tinted Sunscreen Foundation, de Tower 28 Beauty. $30. Sephora.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Polvo clásico Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía ¿Buscas una opción mate para tu maquillaje? Prueba este polvo que puedes llevar en tu bolso para retoques durante el día. Mineral Wear Airbrushing Pressed Powder, de Physicians Formula. $12.99. target.com 4 de 8 Ver Todo Toque de color Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía ¡El rubor también puede tener SPF! Protege tus pómulos con este producto dos en uno. No Makeup Blush, de Perricone MD. $35. Dermstore.com 5 de 8 Ver Todo Ojos brillantes Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía La piel de nuestros párpados es bien sensible, así que es importante protegerla con gafas o con esta sombra en crema genial. Shimmershade Illuminating Cream Eyeshadow SPF 30, de Supergoop. $24. Sephora.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Protección diaria Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía Esta versión de la formula icónica para los labios tiene SPF para asegurar que tus labios nunca estén resecos. Lip Repair Lip Balm with Sunscreen, de Aquaphor. $3.77. amazon.com 7 de 8 Ver Todo Para fijar Fabulista SPF productos maquillaje cuidado de la piel Credit: Cortesía Este spray fijador es ideal para darle un toque extra de SPF a tu rostro después de aplicarte tú maquillaje. Make It Last Sunscreen Setting Spray SPF 30, de Milani. $12.99. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

