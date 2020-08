El servicio online de maquillaje más divertido Ahora puedes resolver todas tus dudas con un maquillador profesional ¡y con amigas! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante meses y desde que empezó la crisis de la COVID-19 la mayoría no ha podido desplazarse a su farmacia o Sephora habitual para hacerse con sus musts de maquillaje o probar todas las novedades que han lanzado sus marcas favoritas. Las ventas online se han disparado y han surgido nuevos modelos y herramientas virtuales para comprar maquillaje de lo más interesante. Por ejemplo, la marca Bobbi Brown acaba de estrenar un servicio de consulta online super práctico y divertido a través del cual puedes hablar directamente con un maquillador profesional. Tuve la suerte de probar el servicio Make Up With Friends con mis amigas y a cargo del maquillador Jaime Pérez, que tiene 14 años de experiencia como maquillador profesional de Bobbi Brown y que nos enseñó cómo aprender a cubrirnos de una vez por todas las ojeras, qué tipo de texturas y tonos venían mejor a cada uno de nuestros tonos de piel. ¡Y nos lo pasamos genial! "Me encanta poder ayudar a alguien a sentirse empoderada a través del maquillaje y de mejorar sus técnicas", dice Pérez. "Como ahora no se puede hacer en persona, virtual es la mejor opción. Recomiendo este servicio a cualquiera que quiera aprender algo de maquillaje y saber qué hay de nuevo [en cuanto a técnicas y productos]". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor del servicio es que sales de la sesión con consejos totalmente personalizados y específicos para tu tipo de piel o tu tono de pelo. Desde perfeccionar tus cejas o aprender de una vez por todas a hacer que parezcan más gruesas sin que se note que vas maquillada a dar con tu tono perfecto de base o corrector, cómo disimular granitos...Lo que necesites. Y, mejor aún, ofrecen una opción para grupos de hasta 4 personas en la que compartes una hora con un maquillador y puedes hacerle todas las preguntas que quieras. Ideal para un plan especial con amigas. ¡Mucho mejor que el trivial online!

