¿Cómo hace Chiquis Rivera para brillar? Su maquillista lo confiesa en exclusiva Carlos Amaro, el maquillista de Chiquis Rivera, cuenta todos los secretos que hacen que la cantante luzca espectacular. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El maquillista Carlos Amaro conoce a Chiquis Rivera desde su juventud. No sólo es su aliado en cuestiones de belleza e imagen sino que también es alguien que la admira profundamente. "Es mi musa", confiesa a People en Español. Por eso no teme aconsejarla y guiarla en cada momento de su vida personal y profesional con un look cada vez más moderno e impactante. Aquí el experto relata algunos de sus secretos, técnicas y productos favoritos con los que cumple su misión. Image zoom Credit: JB Lacroix / Colaborador ¿Desde cuándo trabajas con Chiquis? He trabajado con Chiquis durante más de 10 años, desde que la conocí en el programa de televisión Chiquis & Rox-C. ¿Cómo ves la evolución de su belleza y qué tipo de estilos de maquillaje funcionan mejor para ella? Con el tiempo, la forma en que he contorneado su rostro ha cambiado. En años anteriores, resaltaba su pómulo y mandíbula y ahuecaba las mejillas. Ahora que está actuando en conciertos y en televisión —donde la iluminación es diferente— solo realizo la zona T, los pómulos y contorneo todo lo demás. Así funcionará mejor con la iluminación y las características del escenario. ¿Qué colores le favorecen más? Para sus ojos me encanta mostrar su color verde avellana usando tonos morados, melocotón y dorado. Reservo los tonos clásicos naturales y neutros para mejillas y labios. Tiene una piel preciosa, ¿cómo la cuidas antes del maquillaje? Utilizo la crema hidratante y prebase Fenti para hidratar y proteger su piel. A su piel le encanta. ¿Qué tendencias le gustan? Chiquis realmente se mantiene fiel a sí misma. Le gusta lucir como ella misma, aunque admira a otras estrellas. Image zoom Credit: Matt Winkelmeyer / Fotógrafo autónomo SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Le gusta arriesgarse y probar cosas nuevas? ¿Cuál es tu inspiración para una alfombra roja? Chiquis siempre está abierta a probar cosas nuevas todo el tiempo, y definitivamente sabe cuándo no quiere volver a hacerlo. Le encanta mantenerlo fresco. Creo que Jennifer López es la inspiración para la alfombra roja de todos ... tiene una ejecución impecable del look de alfombra roja. ¿En qué se diferencia ese maquillaje de un maquillaje de video musical o un maquillaje de concierto? Los videos musicales y los conciertos son casi lo mismo. Ambos están fuertemente iluminados y requieren una aplicación de maquillaje más dramática. La iluminación intensa oculta imperfecciones y manchas, pero tiende a aplanar el rostro. Contornear y resaltar, una pestaña más espesa o un delineador de ojos grueso permitirán ver sus mejores rasgos faciales desde lejos. ¿Qué rasgo intentas resaltar con su maquillaje? Ella es hermosa sin una puntada de maquillaje. ¡Es mi musa! Por dónde empiezo: su piel, ojos, labios... Manteniéndolo simple, siempre resalta sus mejores rasgos. ¿Podrías compartir un truco de maquillaje que uses con ella? Intenta calentar tu rizador de pestañas con un secador de pelo antes [de usarlo] y solo usa rímel resistente al agua porque otra cosa deshará el rizo. ¿Algún producto de maquillaje especial que quieras resaltar? Yo personalmente amo y uso todos los productos de la marca Fenti con ella: humectante, base, corrector, delineadores de ojos y barras de labios. Para las sombras de ojos, rubores y lápiz labial utilizo la marca [de Chiquis], Be Flawless. Para las pestañas utilizo las pestañas de visón 3D de Lurella.

