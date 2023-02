Copia paso a paso el maquillaje de Carolina Ross en Premio Lo Nuestro, perfecto para tu próximo evento La maquillista Zuleika Viera creó para la cantante mexicana un look de ojos dorados y rostro impecable que es ideal para cualquier ocasión formal. Mira cómo lograrlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si amas el maquillaje y te gusta experimentar con las tendencias, te traemos un look fácil de recrear y con el que seguro triunfarás en tu próxima fiesta. Se trata del maquillaje que la cantante mexicana Carolina Ross lució en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro, celebrada en Miami, creado por la maquillista Zuleika Viera. Una apuesta en tonos dorados que puede combinar con muchos looks festivos y que centra su atención en la mirada. "Quería enfocarme en los ojos porque los tiene muy lindos", explica Viera. "Quería que la piel se viera muy bonita, suave, y utilicé tonos dorados porque iban muy bien con el amarillo de su vestido". Carolina Ross Maquillaje Premio Lo Nuestro Credit: Mireya Acierto/Getty Images Para acertar con este tipo de maquillaje de ojos intensos es necesario dejar el resto del look más natural, tal y como hizo la experta. "Por eso el resto del maquillaje era muy suave, con las cejas más orgánicas, el labial nude… todo para que hiciera contraste con el amarillo de su vestido que era muy prominente". La cantante, nominada a Artista Femenina del Año en el Regional Mexicano, disfrutó de una noche mágica acompañada de su mamá, con quien bailó, cantó y rió sin perder la sonrisa ¡ni estropear su maquillaje! La maquillista de celebridades como Clarissa Molina o Karina Banda, Zuleika Viera explicó a People en Español cómo lograr el fabuloso look paso a paso. Preparación de la piel Para que la piel se viera suave y uniforme, la artista utilizó la mascarilla para los ojos Eye Recovery Mask de Kat Burki, la hidratante NAD+ Cell Energizing Lotion de Aramore y la crema de ojos Radiance Antioxidant de Evelom. Después aplicó la prebase Sensual Skin Primer de Kevin Aucoin y preparó los labios con el bálsamo Sugar Rush en color Best Bud Peony, de Tarte. Ojos intensos "El producto clave fue la paleta de YSL, Couture Colour Clutch. Con esa paleta logre el tono dorado perfecto para el look e hice un delineado esfumado para levantar su mirada", comenta Viera, quien también utilizó las pestañas postizas Faux Mink de Ardell en la artista mexicana. Carolina Ross Maquillaje Premio Lo Nuestro Credit: Cortesía Zuleyka Viera "Con lo dedos aplicas el tono dorado en todo el párpado móvil y lo difuminas hacia arriba" explica la experta, "después coge un color negro con una brocha angular, le haces un delineado negro, no tienes ni que pensar en la simetría, simplemente delineas todo el borde del ojo, y luego usas una brochita pequeña para difuminarlo". Rostro impecable En el rostro de Ross, la maquilladora tan solo empleó tres productos: la base Light Reflecting Foundation y el corrector Creamy Concealer, los dos de Nars, y los polvos traslúcidos de Hourglass. Carolina Ross Maquillaje Premio Lo Nuestro Credit: Cortesía Zuleyka Viera Labios jugosos "Para mí fue muy importante la elección de nude para el labial, porque quería que los protagonistas del look fueran sus ojos", comenta la también educadora. "Es importante elegir un tono de nude que se trabaje con dimensión, para que el tono no se pierda y también resalte en el maquillaje sin competir con lo demás". Carolina Ross Maquillaje Premio Lo Nuestro Credit: Cortesía Zuleyka Viera Para lograrlo, utilizó el delineador color Hi Def-Honey de Buxom, el labial Crème de Nude de Mac Cosmetics y el brillo Major Volume Plumping Gloss de Patrick Ta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te animas a probar este look?

