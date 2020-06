El maquillador de Ariana Grande te da las claves para conseguir su cat eye Daniel Chinchilla tiene todas las claves y productos favoritos para clavar el icónico look de la cantante Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cat eye o "ojos de gato" es uno de los looks de maquillaje más favorecedores y que nunca pasa de moda, pero aún así, es también uno de los más difíciles de conseguir para muchas. Hemos preguntado al maquillador de una de las famosas más adictas a este estilo, Ariana Grande, para dar con las claves de una vez por todas. ¡Sigue estos tips! ¿Cuál es tu delineador favorito para conseguir ese look? Mi delineador favorito es Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty. Está súper pigmentado y es resistente al agua. No se mueve y para mí eso es lo más importante. La punta súper fina facilita la obtención del ojo de gato perfecto. ¡Puedes controlar qué tan grueso o delgado haces tu línea de ojos según la presión que apliques! Me encanta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo evitar que la línea del ojo y el rímel se emborronen y terminen por toda la cara o marcando ojeras? La forma de evitar que el delineador y la máscara se muevan durante los meses de verano es mediante el uso de productos aceitosos alrededor de los ojos. También me gusta asegurarme de que estoy usando imprimadores de sombra de ojos impermeables en los ojos. ¡También es muy importante usar los productos correctos! KVD Vegan Beauty Tattoo Liner es resistente al agua, por lo que no tiene que preocuparse de que se mueva. ¡Su rímel voluminizador Go Big or Go Home te da pestañas grandes y sorprendentes a la vez que es resistente a las manchas! Image zoom Tattoo Liner ,de KVD Vegan Beauty. $21. sephora.com ¿Cuál es la tendencia que más se lleva ahora en cuestión de eyeliner? El delineador alado es una de las tendencias más importantes del delineador para el verano! Es sexy y puedes hacerlo tan natural o dramático como quieras. A la gente le gusta mantener su maquillaje más natural en el verano, por lo que jugar con los ojos es una excelente manera de hacer una declaración. ¿Qué opinas de los sprays fijadores de maquillaje, especialmente en verano? Los aerosoles de fijación son excelentes y ayudan a mantener el maquillaje en su lugar. Especialmente durante el verano, me gusta usar aerosoles para asegurarme de que el maquillaje no se despegue cuando mis clientes se calientan.

