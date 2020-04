Manuela la hija de Alejandro Sanz se estrena como diseñadora La joven tiene 18 años y también tiene talento para cantar By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alejandro Sanz es uno de los cantautores más talentosos y admirados de la industria. Por eso también es uno de los famosos y no es para menos. Sus hermosas canciones le han dado la vuelta al mundo y han servido de himno para muchos enamorados. Pero muy por encima de su carrera, para el cantante lo más importante es su familia, una que incluye cuatro hijos, dos de su primer matrimonio con la modelo Jaydy Michel y dos más de su segundo matrimonio con Raquel Perera, de quién hace poco se separó. Es precisamente su hija mayor quien es noticia hoy. La joven se llama Manuela Sánchez Michel y acaba de debutar como diseñadora de carteras y su mamá es la más orgullosa. “Superorgullosa de ver que mi princesa Manuela está sacando su creatividad estos días”, escribió la modelo junto a una foto de la joven que subió en su cuenta de Instagram. “En dos días ha hecho varias bolsas con trozos de tela que tenía guardados. Mi diseñadora. Te amo tanto. La que sujeta en su mano me la hizo a mi. Cada quién aprovecha el tiempo en casa como puede. Eres una artista mi amor”.] En la foto que publicó su mamá se puede apreciar lo grande y bella que está la joven de 18 años y sobretodo el talento que tiene para el diseño. Los bolsos se ven sencillos, pero con una precisión en los detalles y la confección, que sin duda dejan ver el gusto que tiene Sánchez Michel, uno que al parecer heredó de su mamá. Image zoom Instagram/Jaydy Michel Eso sí, de su famoso papá también heredó el gusto por la música y una voz hermosa de la que por el momento solo la familia puede disfrutar. Sin embargo, en el 2016 la joven acompañó a su padre en el escenario primero haciendo los coros de algunas de las canciones. Lo cabe duda de que lo que se hereda no se hurta. Advertisement

