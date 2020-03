Andrea Minsky manualidades con niños durante la cuarentena No te pierdas este sencillo paso a paso para entretener a los más pequeños en tiempos del coronavirus. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana la influencer colombiana Andrea Minski nos enseña cómo hacer un ciempiés con materiales reciclados. Para el video ha contado con la ayuda de su sobrino Benji, de 6 años, con el que está pasando la cuarentena estos días en familia en Miami. ¿Qué necesitas para hacer este proyecto? ¡Muy fácil! Pinceles, una caja de huevos vacías, pinturas, ojos que puedes conseguir en la tienda de manualidades (si no los tienes ya en tu arsenal de creatividad, puedes hacerlos fácilmente con cartulina o papel, o incluso granos de café o alguna semilla de color oscuro que ya tengas en casa), pegamento y unas varillas que harán las veces de las patas del insecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ella misma recomienda en sus redes sociales, es importante que mientras hacéis esta actividad juntos hables con ellos y puedes aprovechar incluso para reforzar su vocabulario. “Haz preguntas, cuéntales cosas”, recomienda Minski. “No te preocupes por el desorden, disfruta el momento, y ya después limpias”. Como puedes ver en el video al comienzo del artículo en el que encontrarás el paso a paso para hacer este simpático ciempiés, Minski aprovecha el tiempo de esta actividad para trabajar por ejemplo en bilingüe, nombrando todos los elementos necesarios para hacerlo en inglés y en español. Si te ha gustado esta idea, sigue todas sus propuestas y actividades para entretener a los niños con actividades creativas o hasta haciendo yoga con ellos y seguir cuidándote y encontrando tiempo para ti durante este tiempo de cuarentena en sus redes sociales @andreaminski y en su blog mujerbalance.com Advertisement

Close Share options

Close View image Andrea Minsky manualidades con niños durante la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.