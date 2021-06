Manos de lujo Conoce los secretos para lucir unas manos impecables y presta atención a esta serie de cuidados que nos recomiendan los expertos Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el universo de las terapias de rejuvenecimiento, muchas veces las manos pasan a un tercer o cuarto plano de importancia, pero nunca quedan inadvertidas. Aunque el rostro suele ser el centro de la atención, las manos también reflejan los indicios del proceso de envejecimiento. Con el paso del tiempo y el daño solar, los tejidos de las manos pueden atrofiarse y perder la masa subcutánea, exponiendo los tendones y las venas subyacentes. "La exposición prolongada al sol suele generar manchas en la superficie de la piel que le dan un aspecto envejecido a las manos. En la juventud es importante proteger las manos del sol, utilizando un factor de protección solar (SPF, en inglés) como mismo se hace con la cara. Esto ayuda a prevenir líneas y manchas superficiales", explica el cirujano plástico Julio Gallo. Sin embargo, el experto considera eficaces otros procedimientos más radicales y no necesariamente invasivos. "La corrección se puede hacer con el uso de transferencia de grasa o fillers para amortiguar los tejidos subcutáneos y crear una mano más "rellena" y juvenil. También, la piel superficial se puede tratar con láser y / o peelings químicos para rejuvenecer las capas superiores de la piel", asegura Dr. Gallo. Piel reseca Credit: Getty Images Nuestro experto recomienda hidratar constantemente la piel de las manos, aplicándoles crema varias veces al día, así se fortalecerán y les devolverá la humedad perdida. Por otro lado, si se les exfolia todas las semanas -hay exfoliantes específicos para las manos- se podrá potenciar la actividad celular, estimulando al mismo tiempo la producción de colágeno. "Las cremas para tratar la hiperpigmentación de las manos -consecuencia del sol o de alteraciones hormonales-, así como para unificar el tono de su superficie, han de contener inhibidores de la melanina, que aclararán las manchas. Los mejores activos de este tipo son: el ácido kójico, la arbutina y la hidroquinona. Este último principio debería ser prescrito por un dermatólogo", afirma Dr Gallo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para acabar con la flacidez y conseguir un aspecto saludable, es necesario aportarles principios activos como el té verde y vitaminas C y E, que son excelentes agentes antioxidantes y protectores. Además, la queratina te ayudará a fortalecer las uñas y las cutículas. Así que ya sabes, ¡Manos a la obra!

