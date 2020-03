Manolo González Vergara lanza una línea de ropa y accesorios para perros By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto para nadie que Manolo González Vergara, el hijo de la actriz Sofía Vergara, es amantes de los animales, en especial de los perros y eso lo podemos apreciar en sus redes sociales dónde pone cada paso que da su amada perrita Baguette, una chihuahua mixta que el joven adoptó de un albergue en Los Ángeles. Baguette no solo ha convertido en la mejor compañera para el joven, sino que también se ha robado el corazón de la actriz con quien la vemos constantemente, incluso hasta cuando se va de vacaciones a la playa. Ese amor que ha desarrollado por la perrita llevó a Manolo a lanzarse a su nueva aventura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Canini by Baguette, una línea de ropa y accesorios para perros, cuyo lanzamiento oficial se llevó a cabo este fin de semana en Las Vegas dónde se dieron cita solo amigos cercanos de Manolo y su mamá, y por supuesto la familia. Aunque la página oficial de la marca todavía no está activada, por lo que podemos apreciar en la cuenta oficial de Instagram, la línea ofrecerá coqueta ropa para perros, juguetes, camas y accesorios como correas, lentes y sombreros. Image zoom Image zoom El lanzamiento de la Canini coincidió con la inauguración del Pet Program (programa para perros) de los hoteles MGM, el cual de ahora en adelante permitirá que lleves a tu mascota, de hasta 60 libras, a cualquiera de los hoteles de cadena sin costo alguno. Incluso, las piezas de la línea estarán disponibles en Las Vegas en el hotel Nomad, justo dónde se realizó la fiesta de lanzamiento. ¡Felicidades, Manolo y Baguette! Advertisement

