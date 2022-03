¿Los amas o los odias? Birkenstock y Manolo Blahnik lanzan una colaboración con lo mejor de las dos firmas Si eres amante de las cómodas sandalias de Birkenstock ¡estas de enhorabuena! Se visten de gala con terciopelo y cristales de la mano del diseñador favorito de Carrie Bradshaw. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Birkenstock x Blahnik Credit: Cortesía. Quién podría imaginar que dos marcas de calzado tan distintas aparentemente como la firma de las sandalias más "feas" para muchos, y los zapatos de lujo favoritos de la fashionista Carrie Bradshaw se unieran en una colaboración? Pues ya hemos visto las imágenes del fruto de esa unión. Una colección de seis modelos que presentan los rasgos estéticos más famosos de los dos, con los estilos clásicos de Birkenstock elevados con el toque elegante del diseñador Manolo Blahnik concentrado en sus hebillas joya. Después de Dior y Jil Sander, Birkenstock suma a su portafolio de lujo al diseñador español, en una colección cápsula moderna y audaz, inspirada por la calidad y funcionalidad de ambas marcas donde la artesanía y la creatividad se han fusionado en un increíble resultado. Birkenstock x Blahnik Credit: Cortesía "Birkenstock ha estado en mi armario desde el principio [¡de los tiempos!]. He amado y usado las mías durante muchos años. Estoy encantado de haber podido colaborar con la marca fusionando la estética de Manolo Blahnik con la comodidad diaria de Birkenstock. Ha sido simplemente maravilloso", dijo el mítico diseñador en un comunicado. Así, las sandalias Arizona y los zuecos Boston de Birkenstock se "ponen de largo" en terciopelo fucsia y azul o en suave piel negra, decorados con sus características hebillas cubiertas de cristales. Un sorprendente giro a los modelos favoritos que demuestra que glamour y comodidad no están reñidos cuando hablamos de zapatos. Birkenstock x Blahnik Credit: Cortesía La colaboración saldrá a la venta el próximo 24 de marzo en la página web de Blahnik y se comercializará con una exclusiva caja y bolsita estampada con los tradicionales lunares de la firma de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una manera de llevar los "Manolos" todos los día ¿Te los pondrías?

