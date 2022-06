8 manicuras de tendencia que desearás probar este verano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Manicuras tendencia verano 2022 Credit: Cortesía Divertidas, coloridas y llenas de detalles. Así son las uñas que marcan tendencia en la temporada estival. ¡Inspírate y atrévete a probarlas! Empezar galería Tonos neón Con la piel bronceada, un pop de color en amarillo, verde o naranja, te hará ser el centro de todas las miradas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Caritas sonrientes Los smileys vuelven a estar de moda. Con pegatinas o pinceles finos, llena tus uñas de estas caritas y contágiate de su buen humor 2 de 8 Ver Todo Francesa moderna Si te gustan más los estilos minimalistas, puedes probar esta manicura francesa que cambia el típico blanco de las puntas por un dorado muy chic. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gama de rosas El rosa es el color de moda por excelencia, con Valentino creando su propio fucsia, las primeras imágenes de la película Barbie y muchas famosas que adoran este tono, no podía faltar una manicura en esta gama cromática. 4 de 8 Ver Todo Detalles marinos Si no puedes estar a la orilla del mar, ¡llévate el mar contigo! Nos han encantado estas conchas y estrellas marinas en colores veraniegos que quedan bien solos o sobre una manicura de color. 5 de 8 Ver Todo Inspiración dulce Colores pastel y acentos en tonos fantasía protagonizan esta manicura que dan ganas de comérsela. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Flores sutiles Las margaritas son dulces y femeninas, y quedan muy delicadas con el espacio en negativo del resto de esta manicura. Prueba colores más vivos para un look de impacto. 7 de 8 Ver Todo Colores vivos Las altas temperaturas nos piden sacar del armario nuestra ropa más atrevida y en llamativos colores. ¡Lo mismo con las uñas! Usa tonos saturados y si te sientes artista, combínalos con franjas. dibujos con líneas orgánicas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

