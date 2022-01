¡Inspírate! Estos manicuristas de las estrellas crean las uñas perfectas para celebrar la noche de Reyes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería manicura uñas reyes magos Credit: Instagram Con estrellas, brillos e incluso ¡muñecos de nieve! Los manicuristas de celebridades como JLo, Cardi B o Rosalía crean espectaculares obras de arte en las uñas que nos sirven de inspiración para la noche más mágica del año. Empezar galería Camino a Belén Michelle Humphrey está detrás de las cuidadas manicuras de Adele, Dua Lipa, Cate Blanchet o Priyanka Chopra y es la artista que ha creado esta tan elegante de color blanco glaseado con estrellas doradas, como las que guiaron a los Reyes Magos al portal. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Noche oscura El manicurista de estrellas como Jennifer López o Selena Gómez, Tom Bachik es el artífice de esta seductora manicura negra de largura media con dos uñas destacadas con acentos metálicos plateados y azules. 2 de 10 Ver Todo Guiño sutil Zoe Kravitz y Florence Pugh confían en Betina Goldstein para lucir manos impecables. Nos encanta este diseño, fácil de recrear en casa, de uñas naturales y toques de purppurina dorada en las puntas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Inspiración champagne Kathleen Fuentes, más conocida como Kathleen Lights, es una influyente de origen cubano creadora de su marca de esmaltes limpios Lights Lacquer, con los que conseguir looks tan festivos como este dorado metálico. 4 de 10 Ver Todo Contraste luminoso Chaun Legend es el encargado de destacar las uñas de famosas como Khloé Kardashian y Kylie Jenner. Para una noche especial, seduce con uñas mate y puntas con brillos. 5 de 10 Ver Todo Adornos perlados Si compartes gustos con las hermanas Hadid, Rosalía o Ariana Grande te encantarán las creaciones de Mei Kawajiri, una artista japonesa que realiza manicuras espectaculares como esta de tonos perlados con perlita incluida. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina extravagante Detrás de las exageradas manicuras de la rapera Cardi B está Jenny Bui, manicurista que siempre utiliza adornos brillantes y uñas extra largas para mostrar sus pequeñas obras de arte. 7 de 10 Ver Todo Detalle delicado Lily Collins, Maddie Ziegler o Lucy Hale son algunas de las famosas que apuestan por el estilo minimalista de Thuy Nguyen. En este caso, sobre unas uñas muy naturales, unos pequeños reflejos con forma de estrella en azul real que puedes recrear fácilmente en casa si te gusta lucir las manos pulidas y elegantes. 8 de 10 Ver Todo Francesa dorada En color rosa empolvado, largura media de punta cuadrada y rematadas con un borde dorado, estas uñas son perfectas para cualquier fiesta, incluida la noche de Reyes. Eri Ishizu ha creado loas manicuras más elaboradas de Lizzo o J. Balvin. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Garras de acero Si te gustan más las uñas estilo garra, muy de moda esta temporada, estas con puntas plateadas te encantarán. Serena Williams o Janelle Monae son clientas habituales de Sreynin Peng, creadora de esta vanguardista manicura. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Inspírate! Estos manicuristas de las estrellas crean las uñas perfectas para celebrar la noche de Reyes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.