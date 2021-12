Celebra la navidad con una manicura divina ¡Inspírate! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Uñas navidad, manicura Credit: IG/Franci Burton/pop_polished Aquí unas propuestas estelares para tu próxima visita a la manicurista Empezar galería Diseño minimalista Combina todas las imágenes típicas de la navidad pintadas en esmalte blanco para celebrar sutilmente. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Estrellas festivas Dale glamour a las fiestas con estrellas blancas, rojas y verdes y un fondo brillante. 2 de 9 Ver Todo Uñas envueltas Dale un toque novedoso y acentúa una manicura simple con unos lazos de regalo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Estilo J.Lo El manicurista de Jennifer López, Tom Bachik, compartió en sus redes esta manicura chic que le hizo a la cantante. ¡Copia el look para las fiestas! 4 de 9 Ver Todo Tonos inesperados ¡Los colores pastel no son solo de la primavera! Intenta un look como este con elementos gráficos muy coquetos. 5 de 9 Ver Todo Árbol navideño Un toque minimalista que celebra la ocasión sin distraer de tu atuendo en las fiestas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque francés Moderniza el look clásico con colores nuevos y diseños inesperados. 7 de 9 Ver Todo Verde y dorado Con colores divinos, una manicura simple queda tan linda como las más elaboradas. 8 de 9 Ver Todo Lunares coloridos Un diseño lindo que puedes lograr en casa con sólo tres colores. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

