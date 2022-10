8 manicuras terroríficas y originales para inspirarte el próximo Halloween Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Sangre, telas de araña, fantasmas, ¡y hasta ojos inquietantes! Llena tus uñas de fantasía el próximo Halloween y deja a todos boquiabiertos con tu manicura. Empezar galería Salpicaduras sangrientas Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram De aspecto tan realista que no necesitarás otro disfraz. Copia el look de CynCityNails para conseguir este look de asesina descuidada en tus uñas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Combinación clásica Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Cualquier manicura en negro y naranja nos va a recordar a Halloween, pero esta de Nailboo con unos fantasmas tan adorables nos ha parecido perfecta y fácil de recrear. 2 de 8 Ver Todo Aire místico Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Una bruja moderna seguro apostaría por estas uñas en tonos dorados con símbolos místicos como la luna o las estrellas, en dorado y negro. Se las hemos visto a Elizabeth M. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Frankenstein rosa Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Podrían ser las uñas de la novia del mítico personaje de terror o las que luce la protagonista de Pesadilla antes de Navidad. Sea como sea, estas uñas con suturas en tonos rosados de Giang Nails nos han conquistado. 4 de 8 Ver Todo Susto discreto Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Si simplemente quieres lucir un detalle, sigue las instrucciones de Erica, de Press Reset Nails, para crear estos delicados fantasmas y gatos negros que combinan con cualquier look. 5 de 8 Ver Todo Goteo incesante Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Un clásico que no puede faltar en ningún maquillaje de Halloween es la sangre que resbala, en este caso por las uñas. Hang Nguyen ha creado estas uñas en dos tonos de rojo que son simplemente escalofriantes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mirada inquietante Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram ¿Te sientes vigilado? En el éxito de la serie The Watcher se inspira Queenie para crear esta sofisticada manicura con ojos en tonos dorados y negros. 7 de 8 Ver Todo Noche de brujas Manicuras inspiración Halloween Credit: Instagram Nos ha fascinado la versión que Laura B. Malarkey ha hecho de estos símbolos clásicos de Halloween: los murciélagos, la calabaza, el gato negro... a lo "griego". Una versión azul y blanca muy sofisticada y moderna. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

