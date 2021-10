Uñas fantasmales: Inspírate con las manicuras más divinas de Halloween Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Uñas halloween, manicura Credit: Sigourney Nuñez/nailartbysig/Instagram, Franci Burton/pop_polished/Instagram Disfruta la fiesta de Halloween sin tener que disfrazarte de pies a cabeza con uno estos diseños fabulosos Empezar galería Calaveritas coco Uñas halloween, manicura Credit: Spellboundxnails/Instagram ¿Eres fan de la película de Pixar? Te encantará este diseño que imita las calaveras de Coco. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Diseño minimalista Uñas halloween, manicura Credit: Franci Burton/pop_polished/Instagram Dale un toque abstracto de Halloween a tus uñas, perfecto para las que buscan un look más sutil. 2 de 10 Ver Todo Todos los detalles Uñas halloween, manicura Credit: Franci Burton/pop_polished/Instagram Nos encantó este nail art que incorpora todos los símbolos más icónicos de la celebración. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Blanco y negro Uñas halloween, manicura Credit: Vanity Projects/Instagram Este diseño es perfecto para las chicas que optan por manicuras largas. 4 de 10 Ver Todo Coquetas y violetas Uñas halloween, manicura Credit: Vanity Projects/Instagram Un tono pastel le da un toque más cute a este diseño de murciélagos y fantasmas. 5 de 10 Ver Todo El juego del calamar Uñas halloween, manicura Credit: ellzabethm/Instagram La serie de Netflix más popular del momento, ¡ahora como manicura! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A todo color Uñas halloween, manicura Credit: ellzabethm/Instagram ¡No te limites al naranja y el negro para el Halloween! Nos encantó este estilo en tonos pasteles. 7 de 10 Ver Todo Manicura francesa Uñas halloween, manicura Credit: Sigourney Nuñez/nailartbysig/Instagram Actualiza la manicura clásica con esmalte rojo y un murcielaguito decorativo. 8 de 10 Ver Todo Esqueleto chistoso Uñas halloween, manicura Credit: Sigourney Nuñez/nailartbysig/Instagram Este detalle gráfico simple le da un toque novedoso a una manicura negra. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fantasma fosforescente Uñas halloween, manicura Credit: Spellboundxnails/Instagram ¡Los esmaltes glow in the dark son perfectos para el Halloween! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Uñas fantasmales: Inspírate con las manicuras más divinas de Halloween

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.