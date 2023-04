Las manicuras tendencia esta primavera: Estas son las favoritas de las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina Credit: Instagram / Jennifer Lopez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina Si buscas un poco de inspiración para tu próxima manicura, aquí te mostramos los diseños, estilos y colores que llevan famosas como Jennifer López, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina en esta temporada. Empezar galería Jennifer López - Micro francesas Jennifer Lopez Credit: Instagram / Tom Bachik El experto en manicuras Tom Bachik compartió una foto a finales del mes pasado de su última creación para la Diva del Bronx en sus redes sociales. La estrella llevaba un tono de uñas almendradas con la punta francesa casi transparente y con un acabado sutil en brillo como el de una perla. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis - Rich Girl Nails Manicura de Chiquis Credit: Instagram / Chiquis La cantante se unió a la tendencia de Rich Girl el cual se caracteriza por ser minimalista, sofisticado y elegante; este estilo además permite que los accesorios y joyas ganen protagonismo. 2 de 7 Ver Todo Clarissa Molina - Micro francesas coloridas Uñas, Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina Una manicura francesa nunca pasará de moda, pero si quieres una versión más primaveral solo elige un tono brillante como este morado que llevó la presentadora para un día de playa. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Selena Gómez - Floral Manos de Selena Gómez Credit: Instagram / Tom Bachik Las flores no pueden faltar en este listado y este diseño creado por Tom Bachik para la cantante nos encanta. Cada uña está adornada con una combinación diferente de flores en blanco, azul, amarillo y morado sobre una base en tono negro. ¡Espectacular! 4 de 7 Ver Todo Alejandra Espinoza - Glaseadas Manicura de Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza El rosa está súper de moda y la presentadora de televisión optó por este tono brillante con diseños de acabado cromático. ¡Bellísimas! 5 de 7 Ver Todo Evaluna Montaner - Retro Evaluna y manicura de flores Credit: Instagram / Evaluna Los diseños vintage quedan súper bonitos y sencillos. La cantante, que acostumbra a lucir sus uñas cortas, combinó las flores con un fondo en diferentes tonos alegres como el rosa, amarillo y blanco que daban vida a los dibujos de flores. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belinda - Francesas cuadradas Belinda Credit: Instagram / Belinda La cantante mexicana siempre nos sorprende con sus extravagantes diseños en las uñas. A principios de marzo llevó estas clásicas francesas, pero de forma cuadrada que le aportan elegancia y sencillez. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

