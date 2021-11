Inspírate con las manicuras más cool para el Día de Acción de Gracias Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Uñas de thanksgiving, manicura Credit: Instagram/Lights Lacquer/Franci Burton/Pop_Polished Completa tu look para la fiesta con las uñas perfectas ¡Aquí unas opciones divinas! Empezar galería A cuadros Dale un toque novedoso y acentúa una manicura chic con un diseño simple. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo francés Moderniza el look clásico con colores nuevos, como esta propuesta en tonos rojos y anaranjados. 2 de 8 Ver Todo Flores de otoño ¡Las flores no son solo de la primavera! Elige colores cálidos como los de este diseño. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Color canela Con un color divino, una manicura simple queda tan linda como las más elaboradas. 4 de 8 Ver Todo Diseño moderno Aunque esta manicura utiliza colores más neutrales, puedes variar el diseño con cualquier matiz. 5 de 8 Ver Todo Mezcla divina Si no quieres elegir entre los diseños del momento, ¡combínalos! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tonos cremosos Tus uñas lucirán como mármol con este estilo perfecto para las uñas cortas o largas. 7 de 8 Ver Todo Manicura coqueta Una mezcla divertida de uñas mates y brillantes con diseños llenos de detalles. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

