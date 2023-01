Olvídate de las lámparas ultravioleta en tus manicuras con estos esmaltes saludables y duraderos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Manicuras sin lámpara UV Credit: Anna Efetova/ Getty Images Un estudio de la Universidad de California asegura que el uso continuado de las lámparas que se utilizan en las manicuras gel, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo. Estas opciones no necesitan de luces ultravioleta para ofrecer un resultado impecable y duradero. Empezar galería Dazzle Dry Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Se seca en menos de 5 minutos, dura hasta 14 días y se puede eliminar con cualquier quitaesmaltes. Este sistema de cuatro pasos incluye una base con polímeros que permite al esmalte expandirse y contraerse con la uña, lo que evita que se agriete. Puedes comprar los colores sueltos y para empezar, un set con todos los productos como este que incluye un preparador, una base, un color a elegir y un top coat además de un "revividor" de los productos por si no los usas en mucho tiempo. Set Poppy Poison System Kit, de Dazzle Dry. $85. dazzledry.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dermelect Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Esta base correctora camufla las imperfecciones de la uña como manchas, ondulaciones o signos de deshidratación a la vez que le devuelve su flexibilidad. Con péptidos y vitamina B5, puedes lucirla sola porque tiene un bonito acabado rosado brillante. Makeover Smoothing Ridge Filler, de Dermelect. $18. dermelect.com 2 de 8 Ver Todo OPI Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Cuando utilizas el sistema de tres pasos Infinite Shine -base, color y top coat-, tu manicura dura hasta 11 días con el mismo efecto que el gel, pero sin necesidad de luces ultravioleta. Set de base y protector Infinite Shine ProStay Primer and Gloss, Base Coat, Top Coat, de OPI. $23. amazon.com Esmalte Suzi-san Climbs Fuji-san, de OPI. $13.99. amazon.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lights Lacquer Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía La influyente de origen cubano Katheleen Lights está detrás de esta marca de esmaltes de uñas veganos, libres de crueldad animal y tóxicos que llenará tus manicuras de color sin ningún tipo de peligro. Esmalte morado. intenso con brillos Amethyst, de Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com 4 de 8 Ver Todo Ciaté London Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Los esmaltes y bases de la firma cuentan con ingredientes de origen natural y un complejo protector que mantiene tus uñas a salvo y alarga la vida del color. Para un resultado perfecto puedes usar la base reparadora, cualquiera de sus colores como este tono azul pastel, y la capa de acabado brillante de secado rápido. Plant Pots Strengthen + Repair Coat & Treatment, $9.60.

Esmalte en Ice Cream, $9.60.

Speed Coat Top Coat. $9.60. Todo de Ciaté London. 5 de 8 Ver Todo Entity Clean Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Los esmaltes de esta marca están libres de los 24 ingredientes tóxicos que normalmente se usan en las lacas de uñas. Están enriquecidos con biotina y permiten respirar a la uña, lo que previene que se debilite y amarillee además de evitar la acumulación de bacterias. Tiene un acabado brillante e intenso y un tono rojo vino como este no puede faltar en tu tocador. Esmalte Mind Over Merlot, de Entity Clean. $6.99. entityclean.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Essie Manicuras sin lámpara UV Con estos esmaltes obtendrás un resultado similar al gel, pero sin usar ninguna lámpara o herramienta de secado. Tan solo aplica el color, sin necesidad de base, y después el top coat de tu elección, mate o brillante para presumir manicura durante días. Esmalte de la colección gel couture fashion freedom, en Woven at Heart, de Essie. $13. walgreeens.com

Capa protectora mate Gel Couture Matte top coat, de Essie. $11. essie.com 7 de 8 Ver Todo Nails Inc. Manicuras sin lámpara UV Credit: Cortesía Su fórmula vegana y libre de tóxicos no escatima en intensidad y duración. De secado rápido, encontrarás decenas de colores en tendencia, como este malva, en sus botes con tape de madera. Esmalte Plant Power Vegan Nail Polish, en Nature Nirvana, de Nails Inc. $10. nailsinc.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

