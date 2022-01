¿Conoces las manicuras rusas? Aquí los detalles detrás de esta controversial técnica Se trata de una de las manicuras más duraderas, pero también tiene ciertos riesgos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace varios años, las manicuras rusas han sido extremadamente populares en Europa y ahora, como muchas tendencias de belleza, está ganando popularidad en los Estados Unidos a través de TikTok. ¿Cuál es la diferencia entre una manicura rusa y una ordinaria? Este método novedoso se enfoca en crear la manicura más perfecta posible y aplicar el esmalte lo más pegado al borde posible, casi para que parezca que tu uña crece así naturalmente. Para lograr estos resultados, las manicuristas tienen que cuidadosamente eliminar la cutícula por completo. Aquí es que se presenta la controversia. La cutícula es la fina capa de células muertas que se pega a la uña, pero detrás de ella viene el eponychium, la piel viva. Muchas nos empujamos hacia atrás la cutícula o la cortamos sin hacernos daño, pero cuando nos acercamos demasiado a la piel viva, puede haber serios problemas. @@nailmartusa Para una manicura rusa, las artistas que perfeccionan la técnica remueven la cutícula con una lima eléctrica, metiéndola debajo de la capa de piel viva para poder aplicar el esmalte lo más profundo posible, un proceso que puede demorar varias horas. En una entrevista con InStyle, la dermatóloga Dr. Adeline Kikam explicó que este proceso aumenta la posibilidad de una infección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya conoces la ventajas y desventajas. Sin embargo, si buscas una manicurista confiable, esta técnica puede ayudar a que el look envidiable de tus uñas dure más de cinco semanas. ¿Te atreverías a probarlo?

