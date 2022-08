Glazed nails, la manicura de Hailey Bieber más viral que rejuvenece tus uñas ¡copia el look! Hailey Bieber las ha puesto de moda y todas quieren lucirlas. Las glazed nails elevan cualquier look, favorecen a todas y le dan a las uñas un aspecto joven y saludable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Buscas inspiración para tu próxima manicura? Las más deseada del momento es la que ha puesto de moda Hailey Bieber, bautizada como glazed donut nails o uñas glaseadas. Igual que se llevan las pieles luminosas, naturales y jugosas, la tendencia se traslada a las uñas y esta manicura les dará a tus manos un aspecto rejuvenecido y saludable -aunque como su nombre indica está inspirada en el glaseado de un donuts-. Lejos de colores estridentes tan propios del verano, estas uñas llaman la atención por su sencillez. Con un ligero rosado y un efecto translúcido, son muy favorecedoras para todas las larguras y formas. Además, elevan cualquier look al instante. Hailey Bieber manicura glaseada glazed nails Credit: Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue Hailey Bieber las lució por primera vez en la gala del Met el pasado mayo, y ha ido potenciando esos looks frescos y naturales, en su promoción de su línea de cuidado para la piel Rhode. Hailey Bieber manicura glaseada glazed nails Credit: Instagram Nails by Zola La clave para recrearla en casa es usar diferentes capas, comenzando por una base que además ayude a unificar la superficie y el tono de la uña, dejándolas lisas y con aspecto saludable. Después puedes usar un esmalte blanquecino, que tenga una cobertura semitraslúcida, para seguir perfeccionando la uña. A continuación, emplea un esmalte de aspecto perlado o nacarado. Este potenciará el brillo yt nos dará ese efecto glaseado. Por encima, un rosa semitransparente que matice el brillo de la laca nacarada y las haga lucir más naturales. Por último no olvides un top coat. Elige uno de efecto gel que potencie el brillo y alargue la duración de tu manicura. Hailey Bieber manicura glaseada glazed nails Credit: Cortesía Glowing Somewhere Plant Power Vegan Nail Illuminator, de Nails. Inc. $10. nailsinc.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hailey Bieber manicura glaseada glazed nails Credit: Cortesía Bare But Better, en Nudies, de Kiss. $8.99. kissusa.com Si no tienes tiempo, o sientes que no sabrás hacerlo bien, siempre puedes recurrir a las uñas postizas con ese acabado. ¡Y lista en minutos!

